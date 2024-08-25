Индийский план мира: Зеленский рассказал подробности своего разговора с Моди

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с находившимся с визитом в Киеве премьер-министром Индии Нарендрой Моди его предложения по пути к миру.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с представителями индийских СМИ в воскресенье, 25 августа.

“Мы обсуждали его идеи... Но мы не готовы использовать наши территории как один из вариантов [мирных] предложений. Мы не меняем людей на предложения и местности на предложения. Наши ценности, наша свобода и наша демократия – мы не готовы этим жертвовать”, – подчеркнул украинский лидер.

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Владимир Зеленский добавил, что был абсолютно откровенным в разговоре с индийским премьер-министром, который, по его словам, "стремится к миру гораздо больше, чем президент Путин".

“Проблема в том, что Путин не хочет этого [мира]. Я не знаю, о чем они там говорили с Путиным. Я сказал премьер-министру: смотрите, с кем вы общаетесь, он говорит, что хочет мира и в то же время атакует больницу. Он [Путин] что-то хорошо сделал для нас? Нет, он для нас убийца. Он что-то хорошо сделал для Индии? Этой атакой во время визита премьер-министра он показал, что либо не уважает Индию, либо не контролирует свои вооруженные силы”, - подчеркнул украинский президент.

Зеленский встретился с Моди в Киеве

Напомним, спустя почти два месяца после визита Нарендры Моди к Путину в Москву в пятницу, 23 августа, премьер-министр Индии приехал в Киев.

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