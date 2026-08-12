Второй шанс для абитуриентов: Зеленский анонсировал изменения в сдаче НМТ

В Украине планируют изменить правила Национального мультитеста В Украине планируют изменить правила Национального мультитеста / © ТСН

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Система оценивания знаний украинских выпускников в ближайшее время может претерпеть кардинальные изменения, которые сделают процесс поступления в университеты гораздо более комфортным. Государство инициирует пересмотр формата Национального мультипредметного теста , чтобы максимально оградить детей от лишнего стресса в условиях постоянных воздушных тревог и отключений света.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Украинском молодежном форуме.

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Второй шанс на поступление и уменьшение стресса

Зеленский подчеркнул, что вопрос реформирования системы экзаменов уже активно обсуждался на уровне правительства. К дискуссии были привлечены премьер-министр, министр образования и науки, а также команда Офиса президента, которые совместно пришли к выводу о необходимости введения новых, более лояльных условий на следующий учебный год. Основной упор делается на том, чтобы дети могли спокойно продемонстрировать свои знания и не волновались из-за внешних форс-мажорных обстоятельств.

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«Нужно подумать, как сделать меньшую интенсивность НМТ, чтобы разгрузить детей психологически, и нужно подумать о сроках, чтобы у детей была возможность сдать НМТ как можно более без стресса и с возможностью сдать второй раз», — заявил глава государства.

Одной из самых ожидаемых новаций для старшеклассников станет возможность официально пересдать Национальный мультипредметный тест, если первый результат оказался неудовлетворительным или процедура была сорвана по объективным причинам. До сих пор система была достаточно жесткой, и выпускники имели лишь один шанс продемонстрировать свои достижения, что создавало колоссальное психологическое давление на каждого ребенка и его семью. Предоставление второй попытки приблизит украинскую систему оценивания к мировым стандартам, где право на пересдачу экзаменов является абсолютно нормальной практикой.

Комфортные укрытия и новые сроки

Кроме чисто академических изменений, большое внимание будет уделяться вопросам безопасности и организации самого процесса тестирования в условиях военного положения. Зеленский отметил важность обустройства специализированных укрытий, где выпускники смогут полноценно и непрерывно сдавать экзамен даже во время длительных ракетных или дроновых атак со стороны российских оккупантов. Это позволит избежать ситуаций, когда дети вынуждены часами сидеть в подвалах, теряя концентрацию, а затем продолжать решать сложные задачи.

Также планируется существенно пересмотреть общие сроки проведения экзаменационной кампании, чтобы сделать график менее плотным и удобным для абитуриентов из разных регионов страны. Уменьшение интенсивности НМТ предполагает более равномерное распределение нагрузки, что позволит школьникам лучше восстанавливаться между сдачей различных блоков или дисциплин. Все эти комплексные меры призваны создать максимально справедливые и равные условия для каждого украинского выпускника, независимо от того, в каком регионе или ситуации с безопасностью он находится.

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Напомним, МОН утвердило новую систему оценивания в школах Украины. Общие критерии оценки результатов обучения учащихся вводят единые подходы для всех школ.

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