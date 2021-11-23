Второй трагический случай через неделю: на Прикарпатье от переохлаждения умер еще один мужчина

Второй трагический случай через неделю: на Прикарпатье от переохлаждения умер еще один мужчина

Мужчину госпитализировали в состоянии комы.

В городе Калуш Ивано-Франковской области от переохлаждения погиб мужчина. В понедельник, 22 ноября, его госпитализировали в Калушскую центральную районную больницу в состоянии комы, где он и скончался.

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Об этом сообщает управление по гражданской защите Ивано-Франковской облгосадминистрации.

"В КНП "Калушская ЦРБ" госпитализирован гражданин без постоянного места жительства (личные данные устанавливают) с диагнозом — переохлаждение, кома. Гражданин не пришел в себя и скончался", — говорится в сообщении.

Напомним, первый подобный летальный случай от переохлаждения на Прикарпатье в 2021 году произошел несколько дней назад, 17 ноября, и также в городе Калуше. В центральную районную больницу госпитализировали из заброшенного здания 62-летнего мужчину с переохлаждением, но спасти его не удалось.

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