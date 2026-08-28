Поезд УЗ. / © Укрзализныця

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В пятницу, 28 августа, из-за атак и воздушных тревог в Украине снова поезда курсируют с существенными задержками. Масштабно сместился график движения пассажирских поездов как внутренних, так и международных рейсов.

Об этом стало известно из информации на официальном сайте УЗ.

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По данным «Укрзализныци», задержки связаны с влиянием боевых действий. Большинство рейсов курсируют с отклонениями от графиков от 1 часа. до 9 часов.

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Впрочем, отдельные поезда отстают от расписания более чем на 10 часов. Например, Сумы — Рахов — на 10:16 час., Полтава — Мукачево — на 12 часов, Кременчуг — Пшемысль Главный — 12 час. Больше всего задерживается в пути поезд Сумы — Киев-Пассажирский — на 15 час.

В УЗ отмечают, что рейсы задерживаются по всей Украине, но ни один поезд дальнего сообщения не отменен. Также ряд поездов отправятся в рейсы с существенными задержками из Перемышля, Днепра, Харькова, Киева и Львова.

Все еще сохраняются задержки поездов по всей стране, но отставание от графика постепенно сокращается. Впрочем, последствия затяжных тревог и вражеских обстрелов будут ощутимы еще не менее суток», — предупредили в компании.

Задержки поездов

Задержка поездов в Украине 28 августа 2026-го. / © Укрзализныця

Задержка поездов в Украине 28 августа 2026-го. / © Укрзализныця

Задержка поездов в Украине 28 августа 2026-го. / © Укрзализныця

Задержка поездов в Украине 28 августа 2026-го. / © Укрзализныця

Напомним, накануне днем из-за массированной атаки по Украине также задерживались десятки поездов. Наибольшее отклонение было в поезде №775/776 сообщением Сумы — Киев-Пассажирский — почти 16 час.

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Из-за серьезного сбоя в движении «Укрзализныця» сделала все платные залы ожидания на вокзалах страны бесплатными для пассажиров до утра пятницы, 28 августа. Кроме того, компания заявила, что гарантирует стопроцентный возврат средств за билеты, если поездка сорвалась не по вине пассажира.

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