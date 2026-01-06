Вторые сутки после атаки РФ полгорода остается без света: детали

Отключение света. / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

В городе Славутич в результате российской атаки минувшей ночью до сих пор проблемы с электроснабжением. Графики отключений света не действуют.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

«Славутич. Продолжаем восстанавливать энергетические объекты, поврежденные врагом. По состоянию на утро бытовые клиенты частично заживлены. Водоснабжение и теплоснабжение людям обеспечены», — подчеркнул чиновник.

По его словам, в городе критическая инфраструктура переведена в резервные источники. Магазины, аптеки, АЗС и учреждения социальной сферы работают на генераторах и батареях. Проблем со связью и сетью Интернет нет.

Заметим, из-за обстрела Славутич остался без централизованного электроснабжения. Без света — почти 8,5 тыс. семей.

Напомним, ночью против 5 января россияне снова атаковали Киевщину. Под ударом оказались мирные города и деревни, жилые дома и объекты критической инфраструктуры. В частности, город Славутич остался без света. Объекты социальной сферы перешли к работе от генераторов и батарей. Связь и Интернет доступны. В городе работают «Пункты несокрушимости».