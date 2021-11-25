Вторжение России не станет неожиданностью: секретарь СНБО рассказал о подготовке Украины к обострению конфликта

Анализировать ситуацию и делать выводы начали после первых публикаций в американской печати о вероятной эскалации конфликта с Россией.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает открытым вопрос возможного военного вторжения России, но заверил, что Украина к такому повороту событий полностью готова.

Об этом он заявил 25 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Готова ли Украина? – Да. Будет ли война? — На сегодняшний день этот вопрос открыт. Но мы к этому должны быть готовы. Мы к этому готовились долго и это для нас не было неожиданностью", — заверил Данилов.

По его словам, анализировать ситуацию и делать выводы о возможном вторжении в СНБО начали после первых публикаций в американской печати.

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"Когда происходят те или иные события, мы очень тщательно их анализируем, систематизируем и делаем свои выводы. Как только начинались первые сообщения от Washington Post, мы поняли, о чем идет речь", — отметил Данилов.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже предупредил Кремль, что новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить России, поэтому не стоит этого делать. По его словам, санкции, разрабатываемые сейчас в мире, способны сделать больно российской экономике и кошелькам российских богачей.

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