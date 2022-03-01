Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Вторжение России в Украину: какая ситуация в Днепропетровской области

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Вторжение России в Украину: какая ситуация в Днепропетровской области

Национальная полиция Украины

Все работает в штатном режиме и по расписанию.

На Днепропетровщине ночь прошла спокойно. Чрезвычайных ситуаций и оккупационных российских войск на территории региона нет.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя обладминистрации Иван Начовный.

“Все работает в штатном режиме, все работает по расписанию. если вы слышите сигнал тревоги — вы спускаетесь в укрытия. Не нужно думать, нам это или нет, вы спускаетесь в укрытия”,  — отметил Иван Начовный.

Тем временем Служба безопасности Украины призывает помочь украинской армии и остановить врага. Для этого необходимо готовить коктейли Молотова, а также делать все, что затруднит передвижение российских оккупантов. и

Движение вражеской техники необходимо немедленно фиксировать и отправлять в официальный чат-бот в телеграмм: @stop_russian_war_bot.

Молодежь также просят жаловаться в инстаграм-страницы, паблики в мессенджерах и каналы в Youtube, которые поддерживают агрессию в нашей стране.

Как просыпается Киев после комендантского часа

Как просыпается Киев после комендантского часа
Следующая публикация