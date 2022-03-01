Вторжение России в Украину: какая ситуация в Днепропетровской области

Все работает в штатном режиме и по расписанию.
На Днепропетровщине ночь прошла спокойно. Чрезвычайных ситуаций и оккупационных российских войск на территории региона нет.
Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя обладминистрации Иван Начовный.
“Все работает в штатном режиме, все работает по расписанию. если вы слышите сигнал тревоги — вы спускаетесь в укрытия. Не нужно думать, нам это или нет, вы спускаетесь в укрытия”, — отметил Иван Начовный.
Тем временем Служба безопасности Украины призывает помочь украинской армии и остановить врага. Для этого необходимо готовить коктейли Молотова, а также делать все, что затруднит передвижение российских оккупантов. и
Движение вражеской техники необходимо немедленно фиксировать и отправлять в официальный чат-бот в телеграмм: @stop_russian_war_bot.
Молодежь также просят жаловаться в инстаграм-страницы, паблики в мессенджерах и каналы в Youtube, которые поддерживают агрессию в нашей стране.