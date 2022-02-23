Вторжение России в Украину: в ОРДЛО начали мобилизовать женщин

В первую очередь мобилизуют женщин, работающих в "правоохранительных" органах НВФ, даже гражданских служащих.
В самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" начали мобилизовать женщин, работающих в структурах "прокуратуры" и "народной милиции", а также гражданских служащих НВФ.
Об этом сообщил правозащитник Павел Лисянский, директор Института стратегических исследований и безопасности в фейсбуке.
"Прежде всего, мобилизуют женщин, работающих в "правоохранительных" органах НВФ, даже гражданских служащих. Мобилизации также подлежат гражданские служащие местных оккупационных "администраций" – главные специалисты и т.д.", — сообщил Лисянский.
Мобилизация, по его словам, также коснулась женщин конвоиров в местах лишения свободы ОРДЛО.
Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Донбасса принудительно мобилизуют мужчин и увозят на полигоны.
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