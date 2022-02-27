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Вторжение России в Украину: война унесла жизни 16 детей

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Оккупанты атакуют по мирным жителям.

С начала вторжения России в Украину от обстрелов оккупантов погибли 15 детей.

Об этом заявил Виктор Ляшко в прямом эфире телеканала Рада.

По его словам, медики боролись за их жизнь, однако спасти не удалось.

"Четвертые сутки большинство людей не выходят из больниц, из операционных, круглосуточно предоставляя и оперируя раненых, мы спасаем жизнь. Оперируем и детей. К сожалению, 16 детей спасти не удалось", — рассказал глава Минздрава.

Ляшко назвал армию РФ террористами: "Это результаты того, что делала российская армия, которую нельзя назвать армией. Поскольку по медикам, по детям, по школам, по детским садам стреляет не армия, а террористы".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • кораблиЕкатера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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