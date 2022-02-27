Вторжение России в Украину: война унесла жизни 16 детей

Оккупанты атакуют по мирным жителям.

С начала вторжения России в Украину от обстрелов оккупантов погибли 15 детей.

Об этом заявил Виктор Ляшко в прямом эфире телеканала Рада.

По его словам, медики боролись за их жизнь, однако спасти не удалось.

"Четвертые сутки большинство людей не выходят из больниц, из операционных, круглосуточно предоставляя и оперируя раненых, мы спасаем жизнь. Оперируем и детей. К сожалению, 16 детей спасти не удалось", — рассказал глава Минздрава.

Ляшко назвал армию РФ террористами: "Это результаты того, что делала российская армия, которую нельзя назвать армией. Поскольку по медикам, по детям, по школам, по детским садам стреляет не армия, а террористы".