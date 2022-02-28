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Вторжение России в Украину: война унесла жизни 352 человек, из них 16 детей

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Было ранено 2040 мирных жителей.

С начала вторжения России в Украину от рук оккупантов погибли 352 человека. Из них 16 детей. Ранения получили 2040 мирных жителей.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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