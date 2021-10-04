"Втрачений смак": в спецпроекте ТСН развенчают мифы об украинской кухне

Спецкореспондент ТСН Нелли Ковальская и историк, исследователь украинской кухни Игорь Нетудыхаткин отправятся в экспедицию, чтобы узнать, какими на самом деле были кулинарные предпочтения наших предков.

4 октября в 19:30 в эфире ТСН на телеканале 1+1 состоится премьера спецпроекта "Втрачений смак". Зрителей ждет пять сюжетов, в которых развенчают классические представления об украинской кухне. ТСН исследует меню наших предков с 16 по 20 век и выяснит, как и почему менялись кулинарные предпочтения украинцев.

Борщ, сало и вареники - первое, что приходит на ум, когда говорят об украинской кухне. Обратившись к старопечатным книгам, летописям и другим историческим источникам, ТСН выяснила, что на самом деле в рационе наших предков очень мало общего с этими продуктами. На протяжении веков они точно не были основными для украинцев. Что же ели вместо этого? Спецкореспондент ТСН Нелли Ковальская и историк, исследователь украинской кухни Игорь Нетудыхаткин проедут всю Украину в поисках ответов.

Вместе они проведут кулинарное исследования, за основу которого возьмут застолья исторических персонажей, о которых точно есть сведения в письменных источниках. В спецпроекте зрители узнают, что ел Богдан Хмельницкий и Патриарх Макарий во время встречи в Богуславе. Какие блюда готовили в Софии Киевской для банкета в честь закладки первого кирпича Андреевской Церкви? А также каким был обед Оноре де Бальзака на украинской границе по дороге к его возлюбленной Эвелине Ганской.

"Мы старались не сводить все к конкретным трапезам, а масштабировать. Узнали, например, откуда в нашем рационе сало и почему мы так любим свинину. Мы разбирались, кто мы на самом деле - мясоеды или рыбоеды? Иногда мы просто сталкивались с сенсациями. Надо понимать, что "украинская кухня" - понятие неисчерпаемое и очень многогранное", - прокомментировала Нелли Ковальская.

Одним из интересных открытий ТСН, например, факт, что за 30 лет до того, как кофе официально появилось на территории Украины - во Львове, напиток уже был в городе Богуслав, где находилась ставка Богдана Хмельницкого. Оказывается, Хмельницкий находился в турецком плену и там привык к кофе, а позже регулярно получал ее в подарок от иностранных послов и гостей. А рецепты консервирования рыбы были известны на территории Украины еще во времена казачества. Запорожцы очень любили селедку, а вылавливали их только с Азовского моря, в соответствии пришлось придумать способ, как их доставить.

ТСН также выяснили, что знаменитая сосиска в тесте - это вариация американского хот-дога. И появилась эта блюдо благодаря Никите Хрущеву. Политику так понравились зарубежные хот-доги, что на государственном уровне решили придумать что-то похожее, но с "советским привкусом".

В спецпроекте зрители узнают уникальные и почти утраченные рецепты блюд, которые были распространены в разных регионах Украины. В частности, Нелли Ковальская сварит варенье из зеленых орехов. Поражающим элементом которого является этап вымачивания орехов в селитре. Также журналистка приготовит борщ, который был на столе у ​​Богдана Хмельницкого. Какие ингредиенты входили в это блюдо, зрители узнают уже скоро в эфире ТСН.

"Это реальные кулинарные истории, порой они сенсационные и в них трудно поверить. Мы покажем нашу истинную кулинарную историю - не подменную и не упрощенную, яркую и благородную. Так, вареники и борщ безусловно наши, но эти блюда изначально были актуальны в основном на Полтавщине. На остальной же территории, оказывается, царило кулинарное разнообразие, которое трудно представить. Для нас важно, чтобы наши зрители знали об этом, интересовались и, возможно, попытались самостоятельно воспроизвести оригинальные кулинарные рецепты", - прокомментировала заместитель директора департамента по новым форматам 1+1 Ольга Кашпор.

Смотрите спецпроект "Втрачений смак" 4-8 октября во вечернем выпуске ТСН в 19.30 на 1+1. и онлайн на сайте ТСН.ua.

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