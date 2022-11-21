Втянул в долговую яму и сделал рабом: в Киевской области мужчина незаконно удерживал работника

Полиция Киевщины задержала злоумышленника, который силой удерживал работника и принуждал к трудовой эксплуатации.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов.

Сначала владелец СТО в Броварах втянул потерпевшего в долговую яму, а дальше заставлял работать бесплатно. Работника он содержал в непригодных для жизни условиях, забрал документы и телефон, наносил телесные повреждения и лишал пищи.

Летом этого года мужчина пытался сбежать из рабства, но владелец СТО его вернул и продолжал эксплуатировать. Кроме того, он заставил мужчину переписать на него свое имущество.

"Мы провели ряд обысков на СТО, где содержали потерпевшего, а также по месту жительства злоумышленника. В настоящее время он задержан и находится в следственном изоляторе. По факту торговли людьми правоохранители открыли уголовное производство. За совершенное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы". – отметил Небитов.

Напомним, что в Киеве сутенеры продавали инстаблогерок и участниц конкурсов красоты к борделям в Марокко. Девушек привлекали за границу якобы для работы моделями.

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