Введена полицейская спецоперация: продолжаются поиски военного, устроившего стрельбу в Днепре

Продолжаются поиски военнослужащего, устроившего стрельбу.

В Днепропетровской и соседних областях введена полицейская спецоперация после того, как военнослужащий расстрелял пятерых сослуживцев.

Об этом сообщили в полиции региона.

На поиски подозреваемого привлечены все службы полиции. Расследованием обстоятельств трагического события будут заниматься представители ДБР и военной прокуратуры. По тревоге на место преступления выехало руководство ГУНП в Днепропетровской области, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, все профильные службы.

Facebook/Антон Геращенко

Напомним, трагедия произошла сегодня, 27 января, около 3:40 утра на территории Южного машиностроительного завода. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. В результате пятеро военнослужащих погибли на месте, еще пять человек получили ранения. Стрелец с автоматическим оружием скрылся с места преступления.

Установлено, что это военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области.

Стрельба на рынке в Харькове: двое людей получили ранение

Напомним, в центре Киева во вторник, 25 января, напротив Софии недалеко от здания СБУ после обеда произошло столкновение между группой людей. Впоследствии один из мужчин выхватил автоматическое оружие и стал стрелять. Как рассказали в полиции, вооруженный мужчина – представитель частной охранной фирмы. Приехал на вызов в, где размещен обменник. Сюда пришла общественная организация, которая, как сказала, борется против коррупции. Хотели зайти, наклеили наклейки, а работники вызвали охрану. Произошла схватка.