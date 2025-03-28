Введение европейских войск в Украину: в НАТО назвали условия

Военные НАТО. / © Associated Press

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Европейские лидеры договариваются о размещении войск в Украине . Впрочем, для этого есть определенные условия.

Об этом сообщил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью " РБК-Украина ".

"Во-первых, должно быть абсолютное прекращение огня, которого будут придерживаться обе стороны. Во-вторых, необходим мощный мандат, желательно под эгидой ООН. В-третьих, это должна быть авторитетная, многонациональная сила, которая будет состоять не только из европейских войск, и будет иметь достаточную численность для обеспечения безопасности". овый.

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По его словам, главная гарантия безопасности для Украины – это ее Вооруженные силы. Драгоне подчеркнул, что за три года войны, благодаря своей устойчивости и полученной поддержке, украинские Силы обороны достигли очень высокого уровня эффективности и продолжают укрепляться.

Украина и дальше будет получать важную помощь от ряда стран. Речь идет о поставках оружия, обучении и обеспечении взаимодействия. Это, говорит военный НАТО, позволит ей восстановить истощенные войной способности и реорганизовать свои Вооруженные силы, чтобы обеспечить необходимое сдерживание для предотвращения новой агрессии.

"После войны необходим устойчивый мир. Это не может быть еще один "Минск-3". Россия не должна использовать перемирие для перегруппировки и больше никогда не должна пытаться захватить ни один квадратный сантиметр украинской земли. Именно поэтому союзники НАТО оказывают Украине такую значительную поддержку. Это важно не только для безопасности Украины, но и для безопасности всей Европы и мира".

Напомним, 27 марта в Париже состоялся третий саммит "коалиции желающих" - нового формата в поддержку Украины, созданного Британией и Францией. Как "коалиция желающих" в Европе готовится к войне с Россией и Трампом – читайте в материале ТСН.ua.

Дата публикации 16:18, 27.03.25 Количество просмотров 37 Что-то грядет! Европа на пороге отправки войск в Украину - Париж прямо сейчас