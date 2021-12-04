Введение в храм Пресвятой Богородицы: открытки, поздравления в стихах и прозе

4 декабря православные христиане празднуют один из 12 важнейших церковных праздников – Введение в храм Пресвятой Богородицы. Установили его в честь важного события, когда родители Девы Марии привели 3-летнюю дочь в Иерусалимский храм, чтобы она посвятила себя Богу. Праздник называют еще Третьей Пречистой. ТСН.ua предлагает поздравления в стихах, прозе и открытках к этому великому празднику.
Введення в храм Пресвятої Богородиці: привітання в віршах
Пусть Богородица Святая
Тебя от бед всегда хранит!
Тебе всех благ земных желаю,
Пускай в душе лишь мир царит!
Желаю каждое мгновение
Ценить всем сердцем и душой,
А также счастья ощущения,
Здоровья и любви большой!
***
С утра церкви службу правят,
В славный праздник православный —
Введение во храм Пресвятой Богородицы,
Давайте же все вместе помолимся,
За здоровье близких и родных,
И головы склонив к лику святых,
Очистим наши души, от завести и зла,
Чтоб жить во имя мира и добра.
***
В день Ведения во храм
Богородицы Марии,
Я желаю, чтоб мы веру
В своих душах укрепили.
Колокольный звон растает
Пусть в небесной сини,
И молитвы наши
Услышит пусть Мария.
Пусть ступени храма
Путь добру откроют,
Хранит пусть Богородица
Нас силою святою.
***
В Днем введения во храм
Богородицы Святой!
Пусть легко живется Вам,
И в душе царит покой!
Пусть во всем поможет Бог,
Будут близкие ценить.
Счастья Вам большой кусок,
Чтоб ни капли не тужить!
***
С введением во храм поздравить,
Хочу сегодня весь я люд.
Ведь Богородицу Святую
Все прославляют там и тут.
Вам в праздник этот пожелаю
Я веры, счастья и добра,
Просите помощи — услышит
Мольбы от сердца все она.
***
Введение в храм Пресвятой Богородицы —
Священный, почетный, торжественный праздник,
Пусть все пожелания нынче исполнятся,
Ждет много чудес удивительных, разных.
И пусть этот день принесет нам прощение
За все прегрешения, мысли дурные,
Подарит в достатке добра и терпения,
Чтоб были по силам невзгоды любые.
***
С утра церкви службу правят,
В славный праздник православный —
Введение во храм Пресвятой Богородицы,
Давайте же все вместе помолимся,
За здоровье близких и родных,
И головы склонив к лику святых,
Очистим наши души, от завести и зла,
Чтоб жить во имя мира и добра.
Поздравления с Третьей Пречистой в прозе
Поздравляю со светлым праздником — Введение во храм Пресвятой Богородицы! Желаю в этот светлый день вашим домам мира, уюта, достатка и тепла. Пусть Бог пошлёт всем блага и крепкости духа. Все жизненные испытания пусть послужат уроком и последующая жизнь будет светла, чиста и наполнена смирением и любовью.
***
Поздравляю с замечательным праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы! Пусть этот светлый праздник принесет в Ваш дом море добрых новостей, счастья и тепла. Всего Вам самого лучшего!
***
В день светлого праздника — Введение во храм Пресвятой Богородицы пусть Бог пошлёт терпения и здоровья, сильной веры и большой надежды, честности и верности, благоразумия и доброты сердец.
***
Поздравляю с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы. Пусть тебя окружают добрые люди. Пусть с тобой всегда будет твоя надежда и любовь. Пусть Богородица хранит тебя и твою семью от бед. Пусть твоя жизнь освещается лучами счастья. Желаю здоровья, мира, духовного роста, самореализации и хороших поступков в жизни.
***
В день введения во храм Пресвятой Богородицы искренне пожелать хочу чистой любви сердца и доброй надежды, светлой радости и неугасаемой веры, крепких сил и щедрости души, небесной благодати и счастливой семьи.
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