Введение в храм Пресвятой Богородицы: открытки, поздравления в стихах и прозе

Введение или Третья пречистая 2026 года

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Установили его в честь важного события, когда родители Девы Марии привели 3-летнюю дочь в Иерусалимский храм, чтобы она посвятила себя Богу. Праздник называют еще Третьей Пречистой. ТСН.ua предлагает поздравления в стихах, прозе и открытках к этому великому празднику.

Введение в храм Пресвятой Богородицы: приветствие в стихах

С праздником Введения искренне поздравляю!

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Божьей милости от сердца желаю.

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Пусть Богородица вас оберегает,

От бед и тревог всегда ограждает.

Пусть в душе царят добро и тепло,

Чтобы каждый день вам во всем везло.

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Здоровье крепкого, любви, надежды,

Осуществление светлых желаний и мечты!

***

В день праздничный, светлый и прекрасный

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Пусть Господь дарит мир и счастье.

Да благословит вас Матерь Божия,

От всех проблем защищает.

Пусть в доме будет уют и пожалуйста,

А каждый день приносит хорошую сказку.

Здоровья, веры, радости много,

Любви и довольства в каждый дом!

***

С Введением в храм Пресвятой Богородицы поздравляю,

Благословение Божие желаю!

Пусть Мария рядом всегда будет,

От зла и печали бережет всюду.

Пусть вера помогает вам в жизни,

А мечты сбываются все заветные.

Пусть мир властвует в семье и стране,

И счастье будет в каждый день!

***

Пусть этот праздник принесет

В дом добро и светлое чудо,

Пусть Божья Матерь сохранит

Всех, кто дорог и мил.

Да будет покой в душе,

Здоровье, радость и достаток,

Пусть дни проходят в тепле,

А в сердце будет мир и порядок!

***

Сегодня праздник особенный,

Да будет все у вас счастливо!

Пусть Богородица праздника

Дарит милость и доброе.

Пусть бережет от бед и зла,

Чтобы судьба светлая была.

Да благословит Господь,

Ангел-хранитель защищает!

Открытки поздравления с Введением в храм Пресвятой Богородицы

Открытки поздравления с Введением в храм Пресвятой Богородицы / © ТСН

Открытки поздравления с Введением в храм Пресвятой Богородицы / © ТСН

Открытки поздравления с Введением в храм Пресвятой Богородицы / © ТСН

Открытки поздравления с Введением в храм Пресвятой Богородицы / © ТСН

Открытки поздравления с Введением в храм Пресвятой Богородицы / © ТСН

Поздравления с Третьей Пречистой в прозе

Поздравляю со светлым праздником Введение во храм Пресвятой Богородицы! Пусть Божья Матерь оберегает вас и ваших родных, дарит здоровье, душевное спокойствие и силы преодолевать все жизненные трудности. Желаю, чтобы в доме всегда царили любовь, согласие и благополучие, а в сердце жили вера, надежда и благодарность. Пусть Господь услышит ваши молитвы и благословит на добрые дела!

***

С праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы! Желаю мира, крепкого здоровья, семейного уюта и Божьей опеки. Пусть Пресвятая Дева Мария защищает от всего зла, помогает в сложные минуты и наполняет душу светом. Пусть каждый день приносит хорошие новости, искренние улыбки и приятные встречи!

***

Поздравляю с праздником Введение во храм Пресвятой Богородицы! В этот особый день желаю, чтобы в каждой семье царили мир, любовь и взаимопонимание. Пусть молитва к Божией Матери придает силы, помогает сохранять веру и дарит надежду на лучшее. Желаю здоровья вашим родным, спокойных дней, благополучия и Божьего благословения!

***

В день Введения во храм Пресвятой Богородицы желаю искренней веры, чистых помыслов и Божьей благодати. Пусть Пресвятая Дева Мария будет вашей покровительницей, оберегает от невзгод и помогает находить правильный путь. Пусть Господь наполняет вашу жизнь добром, дарит душевное равновесие, крепкое здоровье и благословляет каждый шаг. С праздником!

***

Поздравляю с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы! Пусть этот день принесет в ваш дом благословение, тепло и радость. Желаю, чтобы Пресвятая Богородица всегда была рядом с вами, оберегала ваших детей и близких, защищала от тревог и невзгод. Пусть в сердце не угасает надежда, в душе живет покой, а рядом всегда будут люди, с которыми можно разделить счастливые мгновения. Божьей милости, мира и добра!

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