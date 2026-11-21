Введение в храм Пресвятой Богородицы: открытки, поздравления в стихах и прозе

- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 9620
- Время на прочтение
- 3 мин
Введение или Третья пречистая 2026 года: лучшие поздравления, открытки, картинки
21 ноября по новому календарю православные христиане празднуют один из 12 важнейших церковных праздников — Введение в храм Пресвятой Богородицы.
Установили его в честь важного события, когда родители Девы Марии привели 3-летнюю дочь в Иерусалимский храм, чтобы она посвятила себя Богу. Праздник называют еще Третьей Пречистой. ТСН.ua предлагает поздравления в стихах, прозе и открытках к этому великому празднику.
Введение в храм Пресвятой Богородицы: приветствие в стихах
С праздником Введения искренне поздравляю!
Божьей милости от сердца желаю.
Пусть Богородица вас оберегает,
От бед и тревог всегда ограждает.
Пусть в душе царят добро и тепло,
Чтобы каждый день вам во всем везло.
Здоровье крепкого, любви, надежды,
Осуществление светлых желаний и мечты!
***
В день праздничный, светлый и прекрасный
Пусть Господь дарит мир и счастье.
Да благословит вас Матерь Божия,
От всех проблем защищает.
Пусть в доме будет уют и пожалуйста,
А каждый день приносит хорошую сказку.
Здоровья, веры, радости много,
Любви и довольства в каждый дом!
***
С Введением в храм Пресвятой Богородицы поздравляю,
Благословение Божие желаю!
Пусть Мария рядом всегда будет,
От зла и печали бережет всюду.
Пусть вера помогает вам в жизни,
А мечты сбываются все заветные.
Пусть мир властвует в семье и стране,
И счастье будет в каждый день!
***
Пусть этот праздник принесет
В дом добро и светлое чудо,
Пусть Божья Матерь сохранит
Всех, кто дорог и мил.
Да будет покой в душе,
Здоровье, радость и достаток,
Пусть дни проходят в тепле,
А в сердце будет мир и порядок!
***
Сегодня праздник особенный,
Да будет все у вас счастливо!
Пусть Богородица праздника
Дарит милость и доброе.
Пусть бережет от бед и зла,
Чтобы судьба светлая была.
Да благословит Господь,
Ангел-хранитель защищает!
Открытки поздравления с Введением в храм Пресвятой Богородицы
Поздравления с Третьей Пречистой в прозе
Поздравляю со светлым праздником Введение во храм Пресвятой Богородицы! Пусть Божья Матерь оберегает вас и ваших родных, дарит здоровье, душевное спокойствие и силы преодолевать все жизненные трудности. Желаю, чтобы в доме всегда царили любовь, согласие и благополучие, а в сердце жили вера, надежда и благодарность. Пусть Господь услышит ваши молитвы и благословит на добрые дела!
***
С праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы! Желаю мира, крепкого здоровья, семейного уюта и Божьей опеки. Пусть Пресвятая Дева Мария защищает от всего зла, помогает в сложные минуты и наполняет душу светом. Пусть каждый день приносит хорошие новости, искренние улыбки и приятные встречи!
***
Поздравляю с праздником Введение во храм Пресвятой Богородицы! В этот особый день желаю, чтобы в каждой семье царили мир, любовь и взаимопонимание. Пусть молитва к Божией Матери придает силы, помогает сохранять веру и дарит надежду на лучшее. Желаю здоровья вашим родным, спокойных дней, благополучия и Божьего благословения!
***
В день Введения во храм Пресвятой Богородицы желаю искренней веры, чистых помыслов и Божьей благодати. Пусть Пресвятая Дева Мария будет вашей покровительницей, оберегает от невзгод и помогает находить правильный путь. Пусть Господь наполняет вашу жизнь добром, дарит душевное равновесие, крепкое здоровье и благословляет каждый шаг. С праздником!
***
Поздравляю с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы! Пусть этот день принесет в ваш дом благословение, тепло и радость. Желаю, чтобы Пресвятая Богородица всегда была рядом с вами, оберегала ваших детей и близких, защищала от тревог и невзгод. Пусть в сердце не угасает надежда, в душе живет покой, а рядом всегда будут люди, с которыми можно разделить счастливые мгновения. Божьей милости, мира и добра!