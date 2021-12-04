Введение в храм Пресвятой Богородицы: открытки, поздравления в стихах и прозе

4 декабря православные христиане празднуют один из 12 важнейших церковных праздников – Введение в храм Пресвятой Богородицы. Установили его в честь важного события, когда родители Девы Марии привели 3-летнюю дочь в Иерусалимский храм, чтобы она посвятила себя Богу. Праздник называют еще Третьей Пречистой. ТСН.ua предлагает поздравления в стихах, прозе и открытках к этому великому празднику.

Введення в храм Пресвятої Богородиці: привітання в віршах

Пусть Богородица Святая

Тебя от бед всегда хранит!

Тебе всех благ земных желаю,

Пускай в душе лишь мир царит!



Желаю каждое мгновение

Ценить всем сердцем и душой,

А также счастья ощущения,

Здоровья и любви большой!

***

С утра церкви службу правят,

В славный праздник православный —

Введение во храм Пресвятой Богородицы,

Давайте же все вместе помолимся,

За здоровье близких и родных,

И головы склонив к лику святых,

Очистим наши души, от завести и зла,

Чтоб жить во имя мира и добра.

Открытка с праздником Введение в храм Пресвятой Богородицы

***

В день Ведения во храм

Богородицы Марии,

Я желаю, чтоб мы веру

В своих душах укрепили.



Колокольный звон растает

Пусть в небесной сини,

И молитвы наши

Услышит пусть Мария.



Пусть ступени храма

Путь добру откроют,

Хранит пусть Богородица

Нас силою святою.

***

В Днем введения во храм

Богородицы Святой!

Пусть легко живется Вам,

И в душе царит покой!



Пусть во всем поможет Бог,

Будут близкие ценить.

Счастья Вам большой кусок,

Чтоб ни капли не тужить!

Открытки с праздником Третьей Пречистой

***

С введением во храм поздравить,

Хочу сегодня весь я люд.

Ведь Богородицу Святую

Все прославляют там и тут.



Вам в праздник этот пожелаю

Я веры, счастья и добра,

Просите помощи — услышит

Мольбы от сердца все она.

Введение в храм Пресвятой Богородицы

***

Введение в храм Пресвятой Богородицы —

Священный, почетный, торжественный праздник,

Пусть все пожелания нынче исполнятся,

Ждет много чудес удивительных, разных.



И пусть этот день принесет нам прощение

За все прегрешения, мысли дурные,

Подарит в достатке добра и терпения,

Чтоб были по силам невзгоды любые.

***

С утра церкви службу правят,

В славный праздник православный —

Введение во храм Пресвятой Богородицы,

Давайте же все вместе помолимся,

За здоровье близких и родных,

И головы склонив к лику святых,

Очистим наши души, от завести и зла,

Чтоб жить во имя мира и добра.

Поздравления с Третьей Пречистой в прозе

Поздравляю со светлым праздником — Введение во храм Пресвятой Богородицы! Желаю в этот светлый день вашим домам мира, уюта, достатка и тепла. Пусть Бог пошлёт всем блага и крепкости духа. Все жизненные испытания пусть послужат уроком и последующая жизнь будет светла, чиста и наполнена смирением и любовью.

***

Поздравляю с замечательным праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы! Пусть этот светлый праздник принесет в Ваш дом море добрых новостей, счастья и тепла. Всего Вам самого лучшего!

Третья Пречистая: открытка

***

В день светлого праздника — Введение во храм Пресвятой Богородицы пусть Бог пошлёт терпения и здоровья, сильной веры и большой надежды, честности и верности, благоразумия и доброты сердец.

***

Поздравляю с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы. Пусть тебя окружают добрые люди. Пусть с тобой всегда будет твоя надежда и любовь. Пусть Богородица хранит тебя и твою семью от бед. Пусть твоя жизнь освещается лучами счастья. Желаю здоровья, мира, духовного роста, самореализации и хороших поступков в жизни.

Поздравление с Введением в храм Пресвятой Богородицы

***

В день введения во храм Пресвятой Богородицы искренне пожелать хочу чистой любви сердца и доброй надежды, светлой радости и неугасаемой веры, крепких сил и щедрости души, небесной благодати и счастливой семьи.

Читайте дальше: