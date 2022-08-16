Введение в магистратуру 2022: начинается подача электронных заявлений

Со вторника, 16 августа, начинается подача электронных заявлений в магистратуру для поступающих на основе дипломов бакалавра, специалиста, магистра.

По состоянию на утро 16 августа для поступления в магистратуру зарегистрировано 85,9 тыс. электронных кабинетов. За час от поступающих уже поступило 2442 электронных заявления.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

Прием заявлений на бюджет и контракт будет продолжаться:

до 23 августа – для вступления за индивидуальным устным собеседованием;

до 15 сентября – для поступления по МТНК/МКТ (ЕВИ/ЕФОВ) или профессиональным экзаменом в учебном заведении.

После этих дат поступающие смогут подать заявления только на контрактную форму обучения. Зачисление по этой форме возможно до 30 ноября. Зачисление в бюджет состоится 25 сентября.

В ближайшее время будет сообщено о сроках подачи заявлений в бюджет для участников специальной сессии МТНК/МКТ.

Как сообщалось, в письме МОН, адресованном руководителям учебных заведений, говорится о рекомендациях по началу учебного года 2022/23 для учреждений профессионального высшего и высшего образования. Для студентов старших курсов рекомендовано начать обучение ориентировочно с 15 августа 2022 года, а также использовать в теплые месяцы для обучения субботы.

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