Введение в Украине суда присяжных: ВР приняла решение о законопроекте

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о введении в Украине суда присяжных. "За" проголосовало 232 депутата.

Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Важное решение! Это шаг к возвращению доверия к суду и борьбе с коррупцией", – подчеркнул Гончаренко.

Напомним, Рада провалила скандальный закон №10242, вызвавший волну возмущения в Сети. В нем говорится об установлении уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации, обрабатываемой в публичных электронных реестрах.

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