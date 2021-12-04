Введение во храм Пресвятой Девы Марии, или Третья Пречистая: традиции и обычаи

Праздник Введения принадлежит к двенадцати большим праздникам.

Введение во храм Пресвятой Девы Марии — один из великих христианских Богородичных праздников, установленный в честь события приведения Пресвятой Богородицы своими родителями в Иерусалимский храм для посвящения Богу, которое празднуется 4 декабря.

Введение во храм Пресвятой Девы Марии: церковный праздник

Евангелие ничего не упоминает о событии Введения во храм Пресвятой Богородицы. Это праздник, как и праздник Рождества и Успения Божией Матери, основанный на святом предании Церкви, но согласно традициям литературного жанра добавлены более подробные данные из библейских книг, имеющих образное значение.

Эти источники представляют, что отцы Пресвятой Богородицы св. Иоаким и Анна, будучи бездетными, дали обещание, что если у них родится дитя, то они отдадут его на службу Богу в храм Иерусалимский. Господь Бог выслушал их молитвы и дал им дочь. Когда ей исполнилось три года, родители привели ее в храм и отдали в руки первосвященника Захарии, отца св. Ивана Предтечи. По особому откровению Она, как одухотворенный Божий ковчег, была введена в Праздник Святых, куда имел право входить только первосвященник один раз в год — этим была обнаружена ее особая роль в судьбе человечества.

Праздник Введения принадлежит к двенадцати больших праздников. Оно имеет один день пред- и четыре дня послепраздника. О нем есть упоминания от V в.

На Запад праздник Введения пришел поздно — в конце XIV в., а в половине XV в. распространилось по всей Европе.

Третья Пречистая: народные обычаи и традиции

В календарном цикле украинского народа с языческих времен этот праздник закрывает осенний сезон и начинает зимний. Начало нового хозяйственного рока во введенских поверьях выступает ясно: до Введения можно копать землю, от Введения до Благовещения нельзя; женщины запасаются глиной до Введения. От Введения до девятого четверга не следует бить белье на воде пральниками, потому что, мол, вредит ниве, может навести бурю. Из этих же мотивов нужно и коноплю потереть до Введения. Как на Новый Год (а также и на Рождество и на Пасху) кто первый придет на Введение в дом, тот будет первым "полазником", то есть тем, что приносит добро или какую-то беду. Поэтому соседи сдерживаются заходить на Введение с утра в чужую избу, чтобы потом не было ропота, что это они принесли несчастье: "Когда войдет первым молодой, красивый, здоровый человек, а к тому же с деньгами, то это хорошое гадание: весь год в доме будут все здоровы и будут деньги вестись. Когда же войдет старый, больной, особенно старая баба, или если кто-то придет чего-то желать, — это злой знак".

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Вечером кое-где святили воду еще языческим обычаем: брали воду в таком месте, где сходятся три воды, проливали воду через пламя, а потом употребляли воду против болезней, от сглаза и на любовное волшебство. По северу женщины садились голые на пороге и пряли коноплю, чтобы "пенька пошла на руку". Обсыпали в тот день коровы семьям и смазывали маслом вымя, чтобы давали много молока, и окуривали их, чтобы никто не мог этого молока отобрать.

Как и с другими великими летними праздниками, и этот праздник связывался с другими языческими верованиями — культом умерших.

Гадали на то, каким будет новый хозяйственный год: сколько на "Ввод" воды, столько на Юрия травы; как на Введение вода, то в лете молоко и т.д.

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