Введены аварийные отключения: в Украине из-за атак врага значительный дефицит элекроэнергии

До всех областей доведены лимиты потребления.
В четверг, 26 января, по всей Украине во время ракетной атаки армии РФ были введены аварийные отключения. В настоящее время постепенно возвращаются плановые графики ограничений. Впрочем, дефицит в системе значителен.
О ситуации с электроэнергией рассказали в "Укрэнерго".
Отмечается, что всем областям доведены лимиты потребления.
В компании сообщили, что с начала суток, 26 января, россияне нанесли удары ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре. Это уже 13 ракетный удар и 15 атака дронов по энергосистеме Украины.
"Есть попадание и повреждение оборудования в южном, центральном, юго-западном регионах. В Днепровском регионе на одном из энергообъектов основное высоковольтное оборудование уничтожено. Проблемы с энергопитанием, вызванные обстрелами, на юге, в том числе и в Одесской области", — отметили в "Уэрэнерго".
Ракетная атака 26 января
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что больше всего от российского террора пострадали Киевская, Одесская и Винницкая области.
В Одесской области оккупанты повредили энергоинфраструктуру. В регионе возникли проблемы с электроэнергией. В ДТЭК предупреждают, что ситуация может продолжаться несколько дней – пока не будут восстановлены поврежденные энергообъекты.
В Киевской области также попадание в энергетический объект. Кроме того, повреждение гражданской инфраструктуры. В области применены экстренные отключения электроэнергии.
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