Введены аварийные отключения: в Украине из-за атак врага значительный дефицит элекроэнергии

В четверг, 26 января, по всей Украине во время ракетной атаки армии РФ были введены аварийные отключения. В настоящее время постепенно возвращаются плановые графики ограничений. Впрочем, дефицит в системе значителен.

О ситуации с электроэнергией рассказали в "Укрэнерго".

Отмечается, что всем областям доведены лимиты потребления.

В компании сообщили, что с начала суток, 26 января, россияне нанесли удары ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре. Это уже 13 ракетный удар и 15 атака дронов по энергосистеме Украины.

"Есть попадание и повреждение оборудования в южном, центральном, юго-западном регионах. В Днепровском регионе на одном из энергообъектов основное высоковольтное оборудование уничтожено. Проблемы с энергопитанием, вызванные обстрелами, на юге, в том числе и в Одесской области", — отметили в "Уэрэнерго".

Ракетная атака 26 января

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что больше всего от российского террора пострадали Киевская, Одесская и Винницкая области.

В Одесской области оккупанты повредили энергоинфраструктуру. В регионе возникли проблемы с электроэнергией. В ДТЭК предупреждают, что ситуация может продолжаться несколько дней – пока не будут восстановлены поврежденные энергообъекты.

В Киевской области также попадание в энергетический объект. Кроме того, повреждение гражданской инфраструктуры. В области применены экстренные отключения электроэнергии.

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