Введут ли в Украине карантин из-за вспышки гепатита А: ответ Минздрава

В Минздраве опровергают фейк о введении карантина и называют эти слухи вражеской ИПСО.
В Минздраве опровергают фейк о введении карантина из-за гепатита А, который активно распространяется в соцсетях.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Интернет-сетью ширится фейк по вспышкам гепатита А в областях и введении из-за этого карантина. Также информация о вспышке гепатита А в Ивано-Франковской области заведомо ложна", – говорится в сообщении.
Минздрав отмечает, что данная информация не соответствует действительности и является частью вражеской ИПСО. В случае выявления случаев заболевания Министерство здравоохранения сообщит об этом на официальном сайте ведомства и своих страницах в соцсетях.
Медики призывают доверять исключительно официальным источникам информации и не распространять ложную информацию.
Ситуация с гепатитом А в Украине
Общие цифры
Всего в Украине за 9 месяцев зарегистрировано 314 случаев заболевания. В 2022-м за весь год был зарегистрирован 281 случай.
Ивано-Франковская область
По состоянию на сегодняшний день в Украине на территории Ивано-Франковской области нет вспышки гепатита А. Все случаи, зарегистрированные на территории области, единичны и не имеют общей эпидемиологической связи.
"В течение октября в области выявили 12 случаев заболевания. Эти случаи не связаны между собой: люди инфицировались в разное время и по разным причинам. Соответственно, такое количество случаев за три недели не может быть квалифицировано как вспышка", — отметили в Минздраве.
Винницкая область
В Винницкой области действительно зафиксирована вспышка вирусного гепатита А. С 16 октября за медицинской помощью обратились 262 человека. В настоящее время в больницах остается 111 пациентов, 87 – выписали.
Медиков, работающих в больницах с больными гепатитом А, работников экстренной медицинской помощи и специалистов общественного здоровья, задействованных в ликвидации вспышки, – вакцинировали.
Прививки проводят также для круга контактных лиц – то есть родных и близких, с которыми пациенты контактировали накануне.
В настоящее время источник вспышки гепатита А в Винницкой области не установлен.
Для профилактики заболевания нужно вакцинироваться и соблюдать простые правила:
- мыть руки, обрабатывать их также тщательно, как во время пандемии COVID-19;
- не покупать продукцию на стихийных рынках Если это пища без индивидуальной упаковки, овощи или фрукты – обязательно мыть их и желательно "обработать" кипятком перед употреблением;
- любую не бутылированную воду следует обязательно кипятить прежде, чем пить;
- покупать продукты быстрого питания только в отведенных для этого местах;
- перед употреблением "уличной пищи" — мыть руки и обрабатывать их дезинфектантом.
Симптомы
Слабость, повышенная температура, диарея, рвота, желтуха. Если заметили такие симптомы у себя или близких – немедленно обращайтесь к своему семейному врачу.
Напомним, в Минздраве заявили, что вспышка гепатита А в Винницкой области определена как чрезвычайная ситуация на уровне области. Там усиливаются противоэпидемические меры.
Также сообщалось, что в Закарпатье 11 пациентов с гепатитом А находятся в больнице.
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