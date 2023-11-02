Введут ли в Украине карантин из-за вспышки гепатита А: ответ Минздрава

В Минздраве опровергают фейк о введении карантина и называют эти слухи вражеской ИПСО.

В Минздраве опровергают фейк о введении карантина из-за гепатита А, который активно распространяется в соцсетях.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Интернет-сетью ширится фейк по вспышкам гепатита А в областях и введении из-за этого карантина. Также информация о вспышке гепатита А в Ивано-Франковской области заведомо ложна", – говорится в сообщении.

Минздрав отмечает, что данная информация не соответствует действительности и является частью вражеской ИПСО. В случае выявления случаев заболевания Министерство здравоохранения сообщит об этом на официальном сайте ведомства и своих страницах в соцсетях.

Медики призывают доверять исключительно официальным источникам информации и не распространять ложную информацию.

Фейковая карта о карантине, распространяемая в Сети / Фото: Министерство здравоохранения Украины

Ситуация с гепатитом А в Украине

Общие цифры

Всего в Украине за 9 месяцев зарегистрировано 314 случаев заболевания. В 2022-м за весь год был зарегистрирован 281 случай.

Ивано-Франковская область

По состоянию на сегодняшний день в Украине на территории Ивано-Франковской области нет вспышки гепатита А. Все случаи, зарегистрированные на территории области, единичны и не имеют общей эпидемиологической связи.

"В течение октября в области выявили 12 случаев заболевания. Эти случаи не связаны между собой: люди инфицировались в разное время и по разным причинам. Соответственно, такое количество случаев за три недели не может быть квалифицировано как вспышка", — отметили в Минздраве.

Винницкая область

В Винницкой области действительно зафиксирована вспышка вирусного гепатита А. С 16 октября за медицинской помощью обратились 262 человека. В настоящее время в больницах остается 111 пациентов, 87 – выписали.

Медиков, работающих в больницах с больными гепатитом А, работников экстренной медицинской помощи и специалистов общественного здоровья, задействованных в ликвидации вспышки, – вакцинировали.

Прививки проводят также для круга контактных лиц – то есть родных и близких, с которыми пациенты контактировали накануне.

В настоящее время источник вспышки гепатита А в Винницкой области не установлен.

Для профилактики заболевания нужно вакцинироваться и соблюдать простые правила:

мыть руки, обрабатывать их также тщательно, как во время пандемии COVID-19;

не покупать продукцию на стихийных рынках Если это пища без индивидуальной упаковки, овощи или фрукты – обязательно мыть их и желательно "обработать" кипятком перед употреблением;

любую не бутылированную воду следует обязательно кипятить прежде, чем пить;

покупать продукты быстрого питания только в отведенных для этого местах;

перед употреблением "уличной пищи" — мыть руки и обрабатывать их дезинфектантом.

Симптомы

Слабость, повышенная температура, диарея, рвота, желтуха. Если заметили такие симптомы у себя или близких – немедленно обращайтесь к своему семейному врачу.

Напомним, в Минздраве заявили, что вспышка гепатита А в Винницкой области определена как чрезвычайная ситуация на уровне области. Там усиливаются противоэпидемические меры.

Также сообщалось, что в Закарпатье 11 пациентов с гепатитом А находятся в больнице.

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