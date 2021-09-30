Вверх лапами: в Ивано-Франковске спасатели освободили пса из забавной ловушки (фото)

Жизни животного ничего не угрожает.
В Ивано-Франковске женщина обратилась в службу спасения с просьбой помочь собаке, который застрял в металлической конструкции вольера и не может выбраться.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
На месте происшествия спасатели увидели забавную картину. Пес висел между прутьями клетки. Скорее всего, ему надоело сидеть за решеткой и он решил выбраться на волю, однако не учел собственных габаритов.
Бойцы ГСЧС с помощью спецсредств освободили собаку.
Напомним, в Харьковской области спасли собаку, которая неделю плавала в водоеме на льдине. Путешествие животного прекратили неравнодушные местные жители и зоозащитники.