Вверх лапами: в Ивано-Франковске спасатели освободили пса из забавной ловушки (фото)

Вверх лапами: в Ивано-Франковске спасатели освободили пса из забавной ловушки (фото)

Жизни животного ничего не угрожает.

В Ивано-Франковске женщина обратилась в службу спасения с просьбой помочь собаке, который застрял в металлической конструкции вольера и не может выбраться.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

На месте происшествия спасатели увидели забавную картину. Пес висел между прутьями клетки. Скорее всего, ему надоело сидеть за решеткой и он решил выбраться на волю, однако не учел собственных габаритов.

Бойцы ГСЧС с помощью спецсредств освободили собаку.

Facebook/Управление ДСНС Украины в Ивано-Франковской области

Напомним, в Харьковской области спасли собаку, которая неделю плавала в водоеме на льдине. Путешествие животного прекратили неравнодушные местные жители и зоозащитники.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку