ВВК для действующих военных с проблемами со здоровьем: кто выдает направление

ВВК является ключевым инструментом по установлению актуального состояния здоровья и пригодности граждан к военной службе. Проходить комиссию вправе не только военнообязанные во время мобилизации, но и действующие военнослужащие.

Об этом пишут специалисты на портале «Юристи.UA»

По словам юристов, военнослужащие часто ошибочно полагают, что для прохождения медицинского осмотра им достаточно обратиться в ТЦК по месту прежнего учета. Однако специалисты отмечают: действующие военнослужащие не подпадают под юрисдикцию ТЦК.

Даже в городе, где гражданин состоял на военном учете к мобилизации, он может обратиться в ТЦК с просьбой организовать ему ВВК исключительно при наличии официального направления из воинской части.

Правозащитники выделяют два законных пути получения соответствующего документа для действующего военнослужащего.

Путь первый: направление в воинской части

Основным способом инициировать медицинское освидетельствование является обращение к своему непосредственному командованию. Адвокат Евгений Александрович детализировал эту процедуру.

«Нужно получить направление на ВВК по воинской части. Для получения направления на ВВК в воинской части военнослужащий должен подать рапорт на имя командира (можно через Армия+), после чего начальник медслужбы оформляет документ», — пояснил эксперт.

Использование электронного приложения «Армия+» значительно упрощает представление рапорта и фиксирует сам факт обращения военнослужащего.

Путь второй: направление во время лечения

Другой механизм действует, если военнослужащий уже находится на лечении или проходит обследование в медицинском учреждении. Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, что в такой ситуации документ формируется по-другому.

«Если ты лечишься или проходишь обследование в медучреждении, на медосмотр ВЛК тебя может направить начальник медучреждения (по представлению начальника лечебного отделения или профильного специалиста)», — отметил Айвазян.

Он также добавил по первому варианту: «Если ты находишься в воинской части, то направление на медосмотр ВВК формирует начальник медицинской службы с подписью командира воинской части».

Следовательно, для законного прохождения ВВК действующий военный должен действовать исключительно через медицинскую службу своей части или через руководство медицинского учреждения, где оно лечится. Самостоятельные обращения в ТЦК без этих документов не дадут результата.

Напомним, Верховный Суд в постановлении от 17 октября 2023 г. определил, что самого факта отсутствия военнослужащего недостаточно для автоматической приостановки службы или контракта в случаях СОЧ или дезертирства.

Суд рассмотрел дело, в котором офицер обжаловал приказ об освобождении от должности и приостановлении службы из-за подозрения в самовольном уходе из части. Военная часть считала основанием для внесения данных в ЕРДР.

В то же время Верховный Суд принял сторону военнослужащего и подчеркнул, что приостановка службы возможна только после проведения служебного расследования, в ходе которого должны быть установлены признаки правонарушения.

Без надлежащего уяснения обстоятельств и соблюдения процедуры такие решения считаются неправомерными.