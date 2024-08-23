"ВВК должна приходить к кровати раненого бойца, а не наоборот": Шмыгаль обратился к Минобороны

Шмыгаль поручил Минздраву и Минобороны разобраться с ситуацией по прохождению ВЛК ранеными военными.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству обороны и Министерству здравоохранения принять меры по устранению проблемы, когда раненые военнослужащие вынуждены самостоятельно посещать военно-врачебные комиссии (ВВК).

Об этом глава правительства сказал на "Часе вопросов к правительству" в Верховной Раде.

Шмыгаль обратил внимание на то, что по действующим нормативным документам именно ВВК должны приходить к раненым военным, а не наоборот.

"У нас все документы приняты, когда ВВК ходит к раненым военнослужащим. ВВК должен приходить к постели, а военнослужащий раненый вообще не должен ходить на ВВК," — подчеркнул премьер-министр.

Он также добавил, что если действительно случаи, когда раненые военные вынуждены самостоятельно идти на ВВК, это свидетельствует о том, что система не работает должным образом.

"Я сразу даю задачу Министерству обороны совместно с Министерством здравоохранения принять меры", — заявил Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что абсолютно недопустимо, чтобы раненые бойцы стояли в очередях на прохождение ВВК. Он подчеркнул важность оперативного решения этого вопроса, чтобы обеспечить надлежащий уход и поддержку всем раненым защитникам Украины.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также обратился в Министерство обороны с просьбой разъяснить территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) недопустимость снятия водителей с автобусов во время рейсов.

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