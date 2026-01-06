ВВК после бронирования: нужно ли идти в ТЦК на комиссию

ВВК / © ТСН.ua

Гражданин, имеющий бронирование от мобилизации на работе, не должен проходить военно-врачебную комиссию для продления брони. Также он не должен идти в ТЦК на комиссию по собственному желанию.

Об этом на портале Юристы.UA написал адвокат Юрий Айвазян.

Кто имеет право направить на ВВК

Граждане, работающие на предприятиях, признанных критически важными для украинской экономики, имеют право на бронирование от мобилизации.

К юристам обратился мужчина, имеющий действующее бронирование.

Мужчина рассказал, что работодатель рекомендует ему пройти военно-врачебную комиссию после завершения брони для того, чтобы продолжить бронирование.

Гражданин поинтересовался, действительно ли это нужно сделать.

«На ВВК направляет не работодатель, а ТЦК», — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.

Нужно ли проходить ВВК

«Итак, пока вы не получили от последнего (ТЦК — ред.) повестку или направление, в прохождении ВВК нет нужды», — подчеркнул юрист.

Айвазян добавил, что ВВК не является обязательным элементом оформления или продления брони.

«Так же такая необходимость пройти военно-врачебную комиссию не определена законодательством для продолжения бронирования», — резюмировал адвокат.

