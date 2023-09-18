ВВК признала здоровым: на Закарпатье мужчина отказался от мобилизации из-за больных почек и его наказали

В Закарпатской области отец двоих детей отказался от мобилизации, потому что у него с детства проблемы с почками. ВЛК признала мужчину годным к службе в армии во время военного положения.

Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.

По данным суда, 30 мая 2023 года военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к службе в армии во время действия военного положения. Однако житель Закарпатья не согласился с этим выводом и написал отказ от мобилизации.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он подтвердил, что ВВК признала его здоровым, однако у него с детства болезни почек, а потому написал отказ от мобилизации. Уклонист просил строго его не наказывать.

В ходе заседания оказалось, что мужчина неоднократно лечился на стационаре. У него обнаружили острый пиелонефрит, микронефролитиаз (камни почки). Также жена мужчины состоит на учете и лечении у врача-психотерапевта поликлинического отделения "КНП "Закарпатская областная клиническая больница" с диагнозом: "генерализованное паническое расстройство с паническими атаками, в результате чего нарушение данного установленного режима может существенно ухудшить ее состояние". Суд учел болезнь мужчины и его жены.

Мукачевский горрайонный суд признал мужчину виновным по ст.336 УК Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок на два года испытательного.

Приговор суда. Скриншот / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Это решение можно обжаловать в апелляционном суде Закарпатской области.

Напомним, в Луцке бармен получил повестку, но отказался от мобилизации.

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