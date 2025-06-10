ВВК сочла годным мобилизованного с "параноидной шизофренией": что решил суд

Скандалы во время мобилизации / © ТСН.ua

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Мужчину с диагнозом «параноидная шизофрения» мобилизовали в Сил обороны после прохождения ВВК.

О деталях громкого случая пишет «Судебно-юридическая газета».

Обстоятельства дела

Мужчина обратился в суд с иском, в котором просил:

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признать противоправным и отменить постановление в форме справки военно-врачебной комиссии, согласно которой он признан пригодным

признать противоправным и отменить приказ начальника ТЦК о призыве;

обязать воинскую часть совершить действия по увольнению с военной службы.

Харьковский окружной административный суд 24 января 2025 в удовлетворении отказал. Поэтому мужчина подал апелляцию.

Он заверил, что суд первой инстанции оставил без внимания, что врачи-члены ВВК не учли его состояние здоровья, не направили на стационарное обследование в специализированном заведении.

Военная часть предоставила дополнительные объяснения, в которых просила учесть правовые выводы Верховного Суда, изложенные в постановлении от 5 февраля 2025 года по делу 160/2592/23, согласно которым признание процедуры призыва противоправной не влечет за собой увольнения незаконно мобилизованного с военной службы.

Решивший апелляционный суд

Апелляционный суд признал постановление ВВК от 3 сентября 2024 года, которым истец признан годным, противоправным и отменил его.

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В то же время суд пояснил, что на момент призыва мужчины, ТЦК не располагал информацией или документами о том, что он непригоден к службе или имеет другие причины для освобождения от мобилизации. Поэтому приказ о его призыве был законным.

Суд отказал в просьбе мужчины уволить его со службы. Дело в том, что военная часть уже сама уволила его 20 февраля 2025 года из-за непригодности.

Напомним, мобилизация в Житомире закончилась ссорой и суровым приговором.