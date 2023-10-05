ВВК сочла годным: на Прикарпатье мужчина отказался от мобилизации из-за болезни, его наказали

На суде мужчина просил его строго не наказывать.
В Ивано-Франковской области судили мужчину, который отказался от мобилизации, ссылаясь на свою болезнь, хотя и ВВК сочла его годным к военной службе.
Об этом говорится в приговоре Надвирнянского районного суда Ивано-Франковской области.
По данным суда, 17 января 2023 года получил повестку и прошел осмотр в ВВК, где он был признан годным к военной службе. На следующий день он должен был прибыть в военкомат для прохождения службы в ВСУ, однако уклонился.
На суде мужчина сообщил, что он с детства болеет энурезом, а потому думал, что не подлежит мобилизации. Медицинского вывода у него не было, однако был убежден, что ВВК диагностирует заболевание. В военкомат он не пришел, поскольку боялся, что его отправят на передовую, где он не сможет контролировать свое заболевание. Подозреваемый просил суд его строго не наказывать.
Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил его к 240 часам общественных работ.
Напомним, в Одессе охранник отказался от мобилизации, потому что он "содержит семью".
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