ВВК сочла годным: на Прикарпатье мужчина отказался от мобилизации из-за болезни, его наказали

В Ивано-Франковской области судили мужчину, который отказался от мобилизации, ссылаясь на свою болезнь, хотя и ВВК сочла его годным к военной службе.

Об этом говорится в приговоре Надвирнянского районного суда Ивано-Франковской области.

По данным суда, 17 января 2023 года получил повестку и прошел осмотр в ВВК, где он был признан годным к военной службе. На следующий день он должен был прибыть в военкомат для прохождения службы в ВСУ, однако уклонился.

На суде мужчина сообщил, что он с детства болеет энурезом, а потому думал, что не подлежит мобилизации. Медицинского вывода у него не было, однако был убежден, что ВВК диагностирует заболевание. В военкомат он не пришел, поскольку боялся, что его отправят на передовую, где он не сможет контролировать свое заболевание. Подозреваемый просил суд его строго не наказывать.

Свидетельство подозреваемого / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил его к 240 часам общественных работ.

Напомним, в Одессе охранник отказался от мобилизации, потому что он "содержит семью".

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