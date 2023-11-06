ВВК сочла годным: на Закарпатье заключили в тюрьму бойца, который из-за ранения не может ходить

В Закарпатской области к 5 годам лишения свободы приговорили военного, который на фронте получил ранение ноги, однако ВВК сочла его годным к службе.

Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.

На суде военный объяснил, что не может ходить, а потому не пришел на построение

По данным суда, контрактник, награжденный медалью "Защитник отечества", с 2 февраля по 23 апреля 2023 года отсутствовал на службе. На суде военный вину признал и объяснил, что 25 февраля 2022 года он получил травмы ноги (разбиты пальцы левой стопы). В январе 2023 года он был внесен в списки резерва запасной роты.

"Обвиняемый утверждал, что 16 февраля 2023 года не пришел на утреннее построение, неоднократно сообщал, что по результату полученной травмы ноги, не может передвигаться. Несмотря на то, что врачебной комиссией он признан годным к военной службе, он сознательно отказался от прохождения службы", – говорится в материалах суда.

Свидетельство подозреваемого / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Что известно о травме бойца

По данным суда, военный 25 февраля в Луганской области действительно получил травмы ноги с ампутацией части пальца. 11 июля 2022 года врачебной комиссией он был признан годным к военной службе. В январе 2023 года военный зачислен в списки личного состава одной из частей.

Однако мужчина в феврале не пришел на построение. Суд установил, что в этот период он не обращался за медицинской помощью.

"Справкой военно-врачебной комиссии от 17 мая 2023 года №1610/3034 подтверждается, что по результатам полученного ранения обвиняемый находился на лечении, он пригоден к службе", — говорится в материалах суда.

Приговор суда

Мукачевский суд признал военного виновным по части 5 статьи 407 УК Украины и приговорил его к 5 годам лишения свободы.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Украине проверили все ВВК и выявили значительные нарушения.

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