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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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ВВК за день признала мужчину с эпилепсией и судорожными приступами пригодным к службе: что было дальше

Суд отказал в удовлетворении военнообязанном эпилепсии, которого военно-врачебная комиссия за один день признала годным к службе в тыловых частях. Почему - читайте дальше.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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ВВК

ВВК / © ТСН.ua

Черкасский окружной административный суд отказал военнообязанному в отмене заключения военно-врачебной комиссии (ВВК). Мужчина, у которого диагностирована эпилепсия с судорожными нападениями, пытался обжаловать решение комиссии, которая за один день сочла его годным к военной службе в частях обеспечения.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на решение суда по делу №580/8413/26.

Обстоятельства дела и позиция истца

21 июня 2026 военнообязанный прошел медицинское освидетельствование при ТЦК и СП на базе Звенигородской многопрофильной больницы. В тот же день ВЛК сформировала справку, установив диагнозы: «Эпилепсия с редкими приступами» и «Дальнозоркость в 1,0 Д обоих глаз».

На основании статьи 22б графы II расписания болезней мужчина признали годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах, медицинских подразделениях и подразделениях логистики.

Не соглашаясь с этим, истец обратился в суд. Он подчеркивал, что:

  • Медицинское освидетельствование провели по упрощенной процедуре — всего за один день;

  • Комиссия проигнорировала его анамнез и предыдущие медицинские документы за 2024 год, где указывалось на хроническую алкогольную энцефалопатию и повторяющиеся судорожные приступы;

  • Истца должны были направить на полноценное стационарное обследование в специализированное заведение.

Почему суд отказал в удовлетворении иска

Черкасский окружной административный суд полностью отклонил требования истца, опираясь на несколько юридических оснований.

1. Нарушение порядка обжалования

Суд установил, что Положением № 402 о военно-врачебной экспертизе предусмотрен четкий внесудебный порядок обжалования. Если военнообязанный не согласен с заключением ВВК районного или городского уровня, он обязан сначала обратиться в ВВК высшего уровня (областного ТЦК или ЦВЛК) для проведения повторного или контрольного осмотра. Истец этого не сделал и в областную ВВК с жалобой не обращался.

2. Соблюдение процедуры медосмотра

Материалы дела подтвердили, что 21 июня мужчина прошел осмотр всех обязательных специалистов: терапевта, хирурга, невропатолога, офтальмолога, отоларинголога и психиатра. Также он провел необходимые лабораторные и инструментальные исследования (анализы крови и мочи, флюорографию). Следовательно, процедурных нарушений при проведении осмотра суд не выявил.

3. Суд не устанавливает диагнозы

Суд отметил, что оценка медицинских показателей, диагнозов и определение степени годности относятся к исключительной компетенции врачей ВВК. Опираясь на устоявшуюся практику Верховного Суда, суд подчеркнул, что не имеет права перебирать на себя дискреционные полномочия медицинских комиссий и оценивать обоснованность диагноза, поскольку для этого нужны специальные медицинские знания.

Учитывая это, суд признал решение ВВК правомерным. Истец имеет право обжаловать это решение в апелляционной инстанции в течение 30 дней.

Ранее мы писали о том, что во время прохождения военно-врачебной комиссии сам диагноз еще не определяет, признают ли человека пригодным или непригодным к военной службе. ВЛК учитывает течение заболевания, степень нарушения функций организма, наличие осложнений и соответствие состояния критериям расписания болезней. Именно поэтому два человека с одинаковым диагнозом могут получить разные выводы ВЛК

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