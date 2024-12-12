Ввод в эксплуатацию двух дополнительных энергоблоков Хмельницкой АЭС — это вопрос национальной безопасности — депутат Нагорняк

Это станет важным шагом по укреплению энергетической независимости Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала "Мы-Украина".

«На следующей неделе парламент должен рассмотреть соответствующий законопроект. Я надеюсь, что народные депутаты проявят государственную позицию, ведь развитие атомной энергетики критически важно для нашей страны. Это вопрос энергетической безопасности, который не терпит промедлений», — подчеркнул Нагорняк.

По его словам, «Энергоатом» уже имеет договоренности с одним из американских банков по финансированию проекта, а также собственные ресурсы для старта работ.

Нагорняк также подчеркнул, что развитие атомной энергетики поддерживает украинцев: согласно последним социологическим исследованиям, более 80% граждан выступают за достройку новых энергоблоков.

«Это возможность не только обеспечить страну дешевой электроэнергией, но и создать новые рабочие места для украинцев, в частности для работников Запорожской АЭС, которые из-за оккупации вынуждены ждать возвращения к своей работе», — добавил Нагорняк.

"Мы должны принять это решение, чтобы обеспечить энергетическую стабильность и сделать важный шаг в восстановлении Украины", — подытожил народный депутат.

Как сообщалось, в апреле 2024 года Кабинет Министров одобрил проект достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, которые готовы на 80% и 25% соответственно.

Летом это решение поддержал комитет Верховной рады по вопросам энергетики.