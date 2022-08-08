Вводят налоги на авто и "национализируют" бизнес: российские оккупанты терроризируют местное население на временно захваченных территориях

Захватчики давят на предпринимателей и агрессивно относятся к мирным жителям.

Об этом сообщает ГУР Минобороны.

Так, в Великом Бурлуке Харьковской области оккупанты давят на местных предпринимателей, чтобы те получали паспорта РФ и перерегистрировали свой бизнес в соответствии с российским законодательством.

Во многих населенных пунктах оккупанты угрожают закрыть и национализировать предприятия. Также они заявили о введении ежемесячного "налога" на каждый автомобиль предприятий в размере 5000 рос. рублей.

В городе Балаклея по прибытии нового батальона оккупантов из числа мобилизованных в РФ бывших уголовных узников резко возросло агрессивное отношение к местному населению, жестокость и аморальное поведение в целом.

Также оккупанты конфликтуют между собой, что часто затрагивает гражданское население.

Так, на оккупированной территории Запорожской области в результате такого конфликта был застрелен заместитель командира чеченской национальности одного из подразделений. А в Зеленополье оккупант в состоянии алкогольного опьянения на БТР сбил электрический столб, из-за чего был обесточен населенный пункт.

На оккупированной территории Херсонщины, в частности в Голой Пристани, оккупанты прессуют местное население на блокпостах.

Напомним, что российские оккупанты массово используют на Донбассе противопехотные мины-бабочки ПФМ-1, которые несут смертельную угрозу для гражданского населения.

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