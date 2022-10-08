ВВП Украины: в Минэкономики сообщили о падении на 30% с начала года

Валовой внутренний продукт Украины за 9 месяцев 2022 года упал на 30%. Однако наблюдались и положительные экономические факторы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

"Минэкономики (…) оценивает падение ВВП в прошлом месяце, как и в августе, в пределах 35%. В целом, по итогам первых трех кварталов 2022 года, падение ВВП в Украине оценивается на уровне 30%", – говорится в заявлении.

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В то же время там отметили положительные факторы. Речь идет об улучшении динамики транспортных перевозок, которое произошло в результате роста экспорта агропродукции морским транспортом, а также благодаря наращиванию объемов перевозок грузов по железной дороге.

В министерстве привели пример, что благодаря реализации "зерновой инициативы" через порты Большой Одессы в течение августа и сентября было экспортировано 5,5 млн. тонн агропродукции. В сентябре количество экспортируемой продукции возросло более чем в два раза по сравнению с августом. Кроме того, почти втрое возросло количество судов, вышедших из портов.

Также отмечается, что в сентябре объем украинского экспорта в денежном эквиваленте вырос более чем на 23% по сравнению с августом. Это рекордное значение с самого начала полномасштабного вторжения России.

Напомним, в сентябре Госстат сообщал о реальном падении ВВП Украины во втором квартале 2022 года на 37,2%. Это если сравнивать с показателем 2021 года.

В то же время Минэкономики в сентябре сообщало об уменьшении второй месяц подряд темпов инфляции в Украине. Главный инфляционный фактор – война.

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