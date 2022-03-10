"Вы будете так же отвечать": Зеленский обратился к пропагандистам РФ и пригрозил конфискацией имущества в Европе

"Вы будете так же отвечать": Зеленский обратился к пропагандистам РФ и пригрозил конфискацией имущества в Европе

Президент отметил, что вскоре пропагандисты почувствуют ненависть со стороны россиян, которых они много лет обманывали, подсовывая им фейки об Украине.

Идут 15 сутки героической борьбы украинского народа против российских оккупантов. В своем ежедневном обращении президент Украины Владимир Зеленский упомянул обстрел детской больницы и роддома в Мариуполе.

Он отметил, что на российских каналах об этом событии полностью солгали.

"Россиянам солгали, что там засели какие-то националисты на каких-то позициях. Они лгут уверенно, как и всегда. Военные преступления невозможны без прикрывающих их пропагандистов. Хочу сказать, вы будете так же отвечать, как и все те, кто приказывает сбрасывать бомбы на мирное население", — сказал Зеленский.

Он добавил, что украинские власти сделают все, чтобы найти собственность пропагандистов и связанных с ними лиц в Европе и сделают все, чтобы ее конфисковали, а также все они были привлечены к ответственности в совершении военных преступлений.

Президент отметил, что вскоре пропагандисты почувствуют ненависть со стороны россиян, которых они много лет обманывали, подсовывая им фейки об Украине.

Так, вчера, 9 марта, враг обстрелял роддом и детскую больницу в Мариуполе. В результате террористической бомбардировки российскими захватчиками детской больницы в Мариуполе погибли три человека, среди них один ребенок — девочка.

Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным нужна необходимость, для которой нужно провести подготовительную работу.