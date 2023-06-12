Вы будете удивлены: нужно ли чистить шампиньоны перед приготовлением

Шампиньоны – сравнительно недорогие грибы, которые можно приобрести в любом магазине. Из них мы готовим супы, салаты, добавляем их ко вторым блюдам. И каждый раз, беря в руки шампиньоны, возникает вопрос: нужно ли их чистить?

Оказывается, чистить шампиньоны совсем не обязательно. Делают это чаще всего из-за опасений, что на грибах остались загрязнения. Но, если тщательно помыть шампиньоны в воде, бояться нечего. Чтобы перестраховаться, можно только обновить срез. А вот удалять "юбочки" или коричневые пластины не нужно — именно они придают особый грибной вкус и аромат.

Есть смысл в чистой шляпке только тогда, когда грибы уже выросли более чем в 5 см в высоту. Как только шампиньоны увеличиваются в размерах, их кожура утолщается и грибы становятся более жесткими. Особенно на этот нюанс стоит обратить внимание, если вы собираетесь готовить фаршированные шампиньоны, ведь для этого блюда больше всего подходят именно крупные грибы.

Как правильно мыть шампиньоны

Чистить или не чистить – дело каждого. А вот мыть шампиньоны нужно обязательно, ведь грязи избавляться безусловно нужно. Особенно, если вы собираетесь есть шампиньоны сырыми и не подвергать их термической обработке.

Сначала грибы нужно промыть под струей проточной воды и сразу отложить на бумажное полотенце. Шампиньоны быстро впитывают влагу, поэтому их не стоит долго мыть без просушки. Если грибы визуально достаточно чистые, лучше взять тряпку, смочить ее в воде и слегка протереть шампиньоны. Тогда они не насытятся лишней водой и получатся хрустящими во время приготовления.

Среди опытных кулинаров есть один интересный лайфгак. Грибы можно выложить в объемную емкость, залить водой и добавить одну столовую ложку пшеничной муки. Он будет выступать как своеобразный скраб, который мгновенно удалит всю засохшую грязь.

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