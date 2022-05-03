"Вы что, с ума сошли": оккупант, убивавший людей в Буче, возмутился обнародованием информации о нем

Очевидцы узнали оккупанта-убийцу, совершавшего зверства в оккупированной Буче на Киевщине и мародерил.

Российский оккупант, подозреваемый в убийствах и пытках из жителей Бучи отрицает свою вину.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на "Можем объяснить".

Генпрокуратура Украины в понедельник назвала имя первого подозреваемого в зверских убийствах гражданских людей под Киевом. По данным ведомства, им является командир подразделения нацгвардии России Сергей Колоцей.

Журналисты разыскали оккупанта, но тот отрицает, что был в Украине и служит в Нацгвардии России.

"Я не служу в Нацгвардии. Вы что, сошли с ума?" – заявил он.

Тем не менее у Генпрокуратуры Украины другая информация – как доказательство вины Колоцея ведомство опубликовало его фотографию из почтового отделения в Беларуси, откуда оккупант отправлял награбленное в Украине в Россию. Он пересылал крышку багажника автомобиля.

"Тогда украинская прокуратура должна обвинить всех, кто отправляет посылки в Россию. Напомню вам, что данная организация является почтовым отделением, где кто-то может послать посылку кому-нибудь и куда угодно. Прежде чем кого-то винить в чем-то, установите все детали, иначе вас обвинит в угрозах и клевете на мирных граждан других государств", — говорит Колоцей.

По словам оккупанта, он не является гражданином России, у него есть только паспорт Республики Беларусь, где он сейчас и находится. Также мужчина отрицает, что в последнее время посещал Украину.

Оккупант также добавил, что будет разбираться с украинскими властями из-за клеветы на него.

По версии следствия, 18 марта Колоцей убил четырех безоружных мужчин в Буче. Свидетелями убийства стали несколько человек, которые и узнали Колоцея на видеозаписи из почтового отделения в Мозыре. Кроме того, 29 марта Колоцей якобы пытал другого мирного жителя, заставляя признаться в подрывной деятельности против российской армии.

Напомним, СБУ идентифицировала почти 900 российских оккупантов, которые убивали и пытали людей на Киевщине.

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