"Вы что там ох**ли что ли": на Закарпатье судья обматерила следователя полиции (видео)

"Вы что там ох**ли что ли": на Закарпатье судья обматерила следователя полиции (видео)

Женщине не понравилось, что полицейский подал не то количество обвинительных актов.

В Закарпатской области разгорается скандал из-за ненормативной лексики судьи. Последняя обматерила правоохранителя из-за подачи обвинительных актов.

Запись судейского разговора со следователем полиции выложили в соцсети.

На ней фигурируют голоса, похожие на голос судьи Раховского районного суда Марии Марусяк и следователя районной полиции Александра Лету.

Перепалка произошла из-за не так поданных, по мнению судьи, обвинительных актов.

"Вы что там ох***ли что ли? Вы бл**ь с**ки хорошо говорите", — выразила свое несогласие с таким ходом развития событий судья.

Сообщается, что следователь в соответствии с законом Украины "О справедливом суде" обратился и в Высший совет правосудия и в Раховский районный суд, чтобы они дали оценку действиям судьи Марусяк.

Напомним, что в Одессе в одном из дворов между многоэтажками разыгрались настоящие словесные баталии. Женщина, которая гуляла с маленьким ребенком, обматерила подростков, с которыми у нее возник конфликт.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку