"Вы должны, будьте мужественны": в оккупированном Донецке студентов вузов заставляют явиться в военкомат для призыва

"Вы должны, будьте мужественны": в оккупированном Донецке студентов вузов заставляют явиться в военкомат для призыва

В оккупированном Донецке студентов заставляют явиться в военкомат.

В оккупированном Донецке местная самопровозглашенная "власть" заставляет студентов вузов становиться на защиту псевдореспублики. Парней обязывают явиться в военкомат.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Типовой Донецк".

Объявление было напечатано в группе Химфак ДонНУ.

"Обращаюсь к студентам, которым исполнилось 18 лет. Ребята, вы должны явиться в военкоматы по месту жительства для призыва в ряды Народной милиции. Будьте мужественны, будьте готовы. Это страшно, но у нас нет выбора. Или мы победим, или нас уничтожат", — говорится в сообщении.

Напомним, что на фоне напряженной ситуации на востоке Украины украинцы сплотились и включились в помощь ВСУ. Они стали активно оказывать денежную поддержку благотворительным организациям, занимающимся армией.

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