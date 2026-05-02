Вы должны это знать, если собрались жить за границей: в ГМС обратились к украинцам с предупреждением

Как оформить выезд на постоянное проживание за границу

В Государственной миграционной службе сообщили, что должны сделать украинцы, желающие выехать на постоянное место жительство за границу. В первую очередь, им необходимо оформить выезд на постоянное проживание за границу. Там поделились инструкцией, как оформить такой документ и кому он доступен по закону.

Об этом сообщает ГМС в Днепропетровской области.

Как оформить выезд на постоянное проживание за границу: пошаговая инструкция

Лица, желающие выехать из Украины за границу на постоянное место жительства, должны оформить разрешение на такой выезд. Сделать это могут украинцы, достигшие 16-летнего возраста. Заявление необходимо оформлять на имя руководителя территориального органа и подавать по зарегистрированному месту жительства.

Подать заявление о выезде на постоянное место жительства нужно в подразделение миграционной службы.

Заявление можно заполнять в бумажной форме самостоятельно или с помощью работника территориального подразделения ГМС, отвечающего за прием документов.

Людям старше 16 лет необходимо оформить два экземпляра.

Если вы планируете забирать детей на постоянное проживание за границу, на них также нужно оформить соответствующие разрешения. На каждого ребенка нужно написать отдельное заявление.

Детям, не достигшим 16-летнего возраста, а также тем, кто признан недееспособным, документы оформляются на основании заявления одного из родителей, усыновителей, опекунов или других законных представителей.

Решение насчет оформления документов принимает территориальный орган ГМС. О результатах разбирательства сообщают в течение 5 дней.

После получения решения в течение полугода заявитель должен сняться с регистрационного учета места жительства и получить справку органа государственной фискальной службы об уплате налога на доходы физических лиц и отсутствии налоговых обязательств.

После этого нужно еще раз обратиться в территориальный орган ГМС, чтобы проставить необходимые штампы в паспортных документах. Только после этих действий можно выезжать за границу на постоянное место жительства.

Выезд за границу: последние новости

В Украине предлагают ввести уголовную ответственность за незаконный выезд и невозвращение военнообязанных из-за границы в условиях военного положения. Хотят ввести тюремное наказание или штрафы до 170 тысяч гривен.

Правительственный законопроект №13673 предлагает криминализировать незаконное пересечение границы. Документ также предусматривает механизмы смягчения: лица могут быть освобождены от уголовной ответственности, если добровольно вернутся в Украину и заявят о правонарушениях в течение определенного срока.

