Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Вы думаете, что вы там за**ались": военный эмоционально обратился к "уставшим от войны" украинцам

"Вы думаете, что вы там за**ались": военный эмоционально обратился к "уставшим от войны" украинцам

Война в Украине / Фото: Associated Press

Военный эмоционально обратился к украинцам.

Командир подразделения К2 54-й ОМБр Кирилл Вересс обратился к украинцам в тылу, которые "устали от войны ". Он призвал обратить внимание на военных, которые на фронте, и подчеркнул, что в тылу все спокойно.

Видео на своем телеграмм-канале опубликовал глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Украинский защитник подчеркнул, что гражданские в тылу живут относительно спокойной жизнью, в то время как на фронте все гораздо сложнее.

"Комбат К2. Записываем мотивирующее видео. Первое - передаю всем привет. А во-вторых, если вы думаете, что вы там за**ались, то посмотрите в мои глаза. Вот я за**ался, а у вас еще там курорт и можно отдохнуть. Так что всех поздравляю, только вперед", - сказал военный.

Кирилл Верес / © скриншот с видео
Кирилл Верес / Фото: скриншот с видео

Напомним, младший лейтенант НГУ "Азов" Владислав Дутчак на позывной "Доцент" рассказал о шокирующей реакции мужчин, когда он пришел в форме в один из киевских спортзалов.

Читайте также:

ВСУ показали мощные кадры разгрома врага

ВСУ показали мощные кадры разгрома врага

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация