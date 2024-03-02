"Вы думаете, что вы там за**ались": военный эмоционально обратился к "уставшим от войны" украинцам

Командир подразделения К2 54-й ОМБр Кирилл Вересс обратился к украинцам в тылу, которые "устали от войны ". Он призвал обратить внимание на военных, которые на фронте, и подчеркнул, что в тылу все спокойно.

Видео на своем телеграмм-канале опубликовал глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Украинский защитник подчеркнул, что гражданские в тылу живут относительно спокойной жизнью, в то время как на фронте все гораздо сложнее.

"Комбат К2. Записываем мотивирующее видео. Первое - передаю всем привет. А во-вторых, если вы думаете, что вы там за**ались, то посмотрите в мои глаза. Вот я за**ался, а у вас еще там курорт и можно отдохнуть. Так что всех поздравляю, только вперед", - сказал военный.

Кирилл Верес / Фото: скриншот с видео

Напомним, младший лейтенант НГУ "Азов" Владислав Дутчак на позывной "Доцент" рассказал о шокирующей реакции мужчин, когда он пришел в форме в один из киевских спортзалов.

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