"Вы героически уничтожаете врага": Залужный поздравил СБУ и показал зрелищное видео

В субботу, 25 марта, главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный поздравил Службу безопасности Украины с профессиональным праздником.

На своей странице в Сети Залужный опубликовал зрелищное видео.

"Сегодня в составе Сил обороны рука об руку с ВСУ вы героически выполняете не только оперативно-боевые, но и боевые задачи, уничтожаете врага и технику на всех рубежах", — говорится в сообщении главнокомандующего.

По его словам, Служба безопасности Украины – это "мощная часть большой единой украинской армии, которая защищает национальную государственность".

"Благодаря вам – российская агентура, коллаборационисты, диверсанты и другие предатели – получают по заслугам. Безопасность государства – это безопасность всего народа", – добавил Залужный.

Напомним, в документальном проекте Дмитрия Комарова Валерий Залужный упомянул о начале войны. Он говорит, что Украина была в сложном положении. Впрочем, отмечает, ВСУ морально готовы были убивать российских оккупантов.

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