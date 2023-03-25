"Вы героически уничтожаете врага": Залужный поздравил СБУ и показал зрелищное видео

Главнокомандующий подчеркнул, что СБУ – "мощная часть большой единой украинской армии".
В субботу, 25 марта, главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный поздравил Службу безопасности Украины с профессиональным праздником.
На своей странице в Сети Залужный опубликовал зрелищное видео.
"Сегодня в составе Сил обороны рука об руку с ВСУ вы героически выполняете не только оперативно-боевые, но и боевые задачи, уничтожаете врага и технику на всех рубежах", — говорится в сообщении главнокомандующего.
По его словам, Служба безопасности Украины – это "мощная часть большой единой украинской армии, которая защищает национальную государственность".
"Благодаря вам – российская агентура, коллаборационисты, диверсанты и другие предатели – получают по заслугам. Безопасность государства – это безопасность всего народа", – добавил Залужный.
Напомним, в документальном проекте Дмитрия Комарова Валерий Залужный упомянул о начале войны. Он говорит, что Украина была в сложном положении. Впрочем, отмечает, ВСУ морально готовы были убивать российских оккупантов.
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