"Вы голенькие спите или переодеваетесь?": железнодорожники и силовики не помогли девушкам, к которым приставал попутчик

"Вы голенькие спите или переодеваетесь?": железнодорожники и силовики не помогли девушкам, к которым приставал попутчик

Проводница поезда объясняла, что, мол, ничего не может сделать.

К девушкам, которые ехали поездом Львов-Мариуполь, цеплялся попутчик, однако на их жалобы вяло отреагировали проводница, начальник поезда и наряд полицейских, которых потом пришлось вызвать на помощь.

Об этом в Facebook написала пользователь Екатерина Стельмащук, которая и оказалась в затруднительном положении в поезде.

Она села с подругой на поезд во Львове, где их попутчиком оказался человек, который едва ли не сразу поинтересовался "Девачки, вы голенькие спите или переодеваетесь?». Мол, он просто сказал. На просьбе угомонить пассажира и на призывы к его поведению и пьяное состояние не отреагировали ни проводница поезда, которая разводила руками, ни начальник поезда, ни полиция. А потом девушка проснулась от того, что мужчина схватил ее за руку со словами: "Ну что, принцесска, спишь или не спишь?".

История закончилась тем, что девушек таки переселились в другое купе с криками, бранью и дрожащими руками.

А еще одной пассажирке таки пришлось ехать с дебоширом почти до конечной.

Напомним

В поезде "Мариуполь-Киев" 31 июля 2020 года, неизвестный мужчина, одетый только в трусы, пробрался в купе, где находилась женщина со спящим сыном и заблокировал двери. Он избил женщину, а затем пытался ее изнасиловать.

После того как поезд прибыл в Киев, обидчика задержали правоохранители.

Злоумышленником оказался уроженец Запорожья 1975 года. Его судили трижды: 1996 года под кражу автомобиля, в 1999 году за хулиганство, а в 2008 за кражу.

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