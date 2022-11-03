"Вы идете на убой, если что, п*зда других дебилов нарожает": комбат оккупантов "поддержал" боевой дух вояк

Ракетные и артиллерийские войска Украины своей точностью заставляют российскую армию паниковать. В перехватах, сделанных Службой безопасности, оккупанты признают, что под артиллерийским огнем гибнут много их солдат. Также захватчики рассказывают, как их командиры "поддерживают" их боевой дух, откровенно заявляя, что они идут на убой.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"У нас людей просто нет... У нас было полных 8 рот по 120 человек. Так вот из 8 рот осталось 45... А эта война – артиллерийская. "Грады", "Ураганы", "Смерчи", "Торнадо", "Вихри" вообще не затыкаются", – рассказывает российский солдат, воюющий на Донецком направлении.

Оккупант удивляется, как еще остался жив и добавляет, что думает только о том, как сбежать из Украины.

"У них артиллерия стреляет ах*енно. Разрывает нах*й БТР напополам. А наши ваще, них*я стрелять не умеют. Я то думаю, как бы съ*баться побыстрее отсюда. Цитирую своего комбата, ну бывшего командира, Царство ему небесное, чтобы ему ад пухом, бл*дь: "Вы идете на убой, если что, пзда других дебилов нарожает". Но мне кажется, что его свои же и завалили", — сказал захватчик.

"СБУ рекомендует всем, кто не хочет быть расходным материалом на этой войне, не медлить с принятием единственно правильного решения. Сдаться в плен – значит сохранить жизнь. По номерам телефонов: +380665803498, +380931192984 – подробная инструкция как это сделать", - отметили в спецслужбе.

Потери РФ в войне против Украины

За прошедшие сутки украинские бойцы уничтожили 730 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения армии рашистов силы обороны Украины ликвидировали уже 74 тысячи захватчиков. За 252 дня великой войны уничтожены 2 тысячи 734 вражеских танков и 5552 боевые бронированные машины. Полсотни единиц тяжелой техники противника разбили только за последние сутки.

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