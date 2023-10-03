"Вы лучше помогите оружием": в ВСУ ответили Уоллесу на призыв усилить мобилизацию

Слова Бена Уоллеса о том, что Украина "бережет молодежь", вызвали большой резонанс.
Украина сама решит, кого призывать на войну. Зато партнерам лучше помочь нам с оружием.
Об этом в эфире телемарафона сказал председатель совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.
"Кого призвать, мы решим сами, а вы нам помогите больше оружием, техническими средствами. А какую возрастную категорию, мы решим более сами с учетом наших социальных срезов, наших потенциальных возможностей. И это знает на самом деле лучше всего наша Ставка главнокомандующего, Генеральный штаб", – подчеркнул он.
Сегодня воюют все возрастные категории
В настоящее время рассматривается законопроект о том, чтобы сократить возраст военнообязанных с 25 лет, но президент его еще не подписал. Тимочко уверен, что у него есть для этого причины и мотивы.
Как отмечает председатель совета резервистов, мы должны учитывать тот момент, что генофонд в любом случае нужно сохранять.
"С другой стороны, если на это оглядываться, то можно потерять целое государство. Возрастные категории у нас воюют абсолютно все добровольно пришедшие — и в 19, и в 20 лет, с согласия родителей", — подытожил Иван Тимочко.
Напомним, эксминистр обороны Британии Бен Воллес посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому переоценить масштабы мобилизации в государстве, пока в России тайком мобилизуют всю страну.
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