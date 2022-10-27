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"Вы меня вдохновляете": Шварценеггер встретился в США с группой KALUSH Orchestra (яркое фото)

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"Вы меня вдохновляете": Шварценеггер встретился в США с группой KALUSH Orchestra (яркое фото)

Фото: соцмережі

Неоднократно высказывавшийся о необходимости прекращения российской агрессии и поддерживавший Украину Арнольд Шварценеггер встретился в США с группой KALUSH Orchestra.

Победители "Евровидения-2022" группа KALUSH Orchestra встретились в США с голливудским актером Арнольдом Шварценеггером.

Ответный снимок Шварценеггер обнародовал на своей странице в соцсети.

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер встретился в США с победителями "Евровидения" — украинской рэп-группой KALUSH Orchestra. На фотоснимке он стоит в розовой панаме вместе с командой и лидером группы Олегом Пасюком. По идее, снимок сделали возле виллы Шварценеггера.

"Это было фантастически – встретить Kalush Orchestra, чемпионов "Евровидения" от Украины. Вы меня вдохновляете", — написал Шварценеггер в соцсети.

Отметим, что сейчас KALUSH Orchestra проводит гастрольный тур по США и Канаде. После чего отправятся с концертами в Германию.

Напомним, что ВСУ отразили вражеские атаки на 7 участках на Донбассе, а раненых оккупантов сотнями свозят в больницы Голубовки.

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