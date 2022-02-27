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"Вы – мои герои. Я горжусь своими людьми": Андрей Шевченко выразил поддержку украинцам

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"Вы – мои герои. Я горжусь своими людьми": Андрей Шевченко выразил поддержку украинцам

Associated Press

Он сказал, что делает все от него зависящее, чтобы поддержать и оказать помощь.

Известный украинский футболист Андрей Шевченко выразил свою поддержку украинцам, защищающим родную ему землю.

Хотя сам он не в Украине, но заботится о ситуации здесь, ведь в Украине его самые родные.

"Я в Лондоне, но моя мама, мои родные родные, мой народ, все в Киеве. И я очень волнуюсь. Хочу поблагодарить армию, Зеленского, людей, как защищают землю. Вы — мои герои. Я горжусь своими людьми!", — сказал в эфире ТСН Шевченко.

Он поделился, что делает все от него зависящее, чтобы поддержать и оказать помощь. "Мы общаемся на политическом уровне, проводим акции, чтобы помочь украинцам", – добавил он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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