"Вы – мои герои. Я горжусь своими людьми": Андрей Шевченко выразил поддержку украинцам

Он сказал, что делает все от него зависящее, чтобы поддержать и оказать помощь.

Известный украинский футболист Андрей Шевченко выразил свою поддержку украинцам, защищающим родную ему землю.

Хотя сам он не в Украине, но заботится о ситуации здесь, ведь в Украине его самые родные.

"Я в Лондоне, но моя мама, мои родные родные, мой народ, все в Киеве. И я очень волнуюсь. Хочу поблагодарить армию, Зеленского, людей, как защищают землю. Вы — мои герои. Я горжусь своими людьми!", — сказал в эфире ТСН Шевченко.

Он поделился, что делает все от него зависящее, чтобы поддержать и оказать помощь. "Мы общаемся на политическом уровне, проводим акции, чтобы помочь украинцам", – добавил он.