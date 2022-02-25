"Вы нас услышали": Зеленский обратился к тем, кто вышел на протесты в России

"Вы нас услышали": Зеленский обратился к тем, кто вышел на протесты в России

Президент подчеркнул, что ситуация напоминает 41-й год.

Утром 25 февраля президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, а также к россиянам.

Видеообращение главы государства появилось в его "Телеграмме".

Зеленский поблагодарил тех граждан, кто вышел накануне на протесты против действий преступной власти в российских городах.

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"Гражданам Российской Федерации, которые выходят на протесты, — мы вас видим. А это значит, что вы нас услышали. Это значит, что вы нам верите. Сражайтесь за нас. Сражайтесь против войны", — призвал он.

Президент подчеркнул, что ночью российские войска уже начали бомбить жилые кварталы. По его словам, все это напоминает 1941 год: "Авиация врага подло действует над жилыми кварталами, в частности в столице. Ужасные взрывы в утреннем небе над Киевом. Бомбардировка. Попадание в жилой дом. Пожар".

Как сообщалось, на рассвете 25 февраля в Дарницком районе столицы прогремели два мощных взрыва. Обломки ракеты, сбитой Украинским ПВО, попали в жилую многоэтажку, после чего начался пожар. В результате инцидента пострадали по меньшей мере три человека.