"Вы не берете автомат в руки": волонтер и нардеп поспорили по поводу выхода на границы 1991 года

Когда Яременко говорил, что Украина должна сделать национальной идеей выход на границы 1991 года, волонтер ответила, что он сам не воюет.

Во время обсуждения темы национальной идеи Украины в эфире "Суспільного" между волонтером и руководителем центра поддержки аэроразведки Марией Берлинской и нардепом Богданом Яременко произошел спор.

Яременко заявил, что национальной идеей Украины должно стать восстановление границ 1991 года. Такое заявление возмутило военнослужащую.

"Вы не берете автомат в руки, чтобы восстанавливать границы. Вы не понимаете, что по состоянию на сегодняшний день границы 1991 года восстановить почти невозможно", — говорит Берлинская.

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По ее мнению, сейчас национальной идеей должно быть сохранение жизни военных, а не выход на грани 1991 года.

В свою очередь, Яременко возразил, что национальная идея может воплощаться "годами, десятилетиями и не обязательно при наших жизнях".

Комментируя угрозу нового наступления РФ, Берлинская отметила:

"Дело в том, что нам сейчас нужно сконцентрироваться. Чтобы те, кто проспал эту оборону (до наступления РФ. – Ред.), понесли ответственность. Чтобы экс-министры обороны или экс-министры техпрома или экс-депутаты шли и служили".

Также, споря, Яременко обвинил Берлинскую в том, что она якобы несет ответственность за трагедию в Чернигове 19 августа 2023 года. На что волонтер напомнила нардепу о скандале, в который он "влип" в начале своей каденции, когда прямо в зале заседаний парламента переписывался с проституткой.

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