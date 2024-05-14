Вы – не сами, за вами стоит глобальная коалиция: Блинкен назвал основной месседж неожиданного визита в Украину

Энтони Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются с Украиной с первого дня, и эта поддержка не поколеблется.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что основной месседж его визита в Украину состоит в том, чтобы заверить, что Украина – не одинока в борьбе с российской агрессией, с нами – целая глобальная коалиция стран, стремящихся к безопасности в мире.

Об этом он заявил во вторник, выступая в Киевском политехническом институте, передает "Укринформ".

"Я приехал в Украину с месседжем, что вы – не одиноки", – заявил глава американской дипломатии.

Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются с Украиной с первого дня, и эта поддержка не поколеблется.

"Мы и сегодня с вами, и продолжим стоять рядом, пока не будет гарантирована безопасность Украины, ее суверенитет, возможность выбирать свой путь", – подчеркнул он.

В связи с этим госсекретарь США подчеркнул, что речь идет не только о США: "Десяти стран по всему миру не просто переживают за успех Украины, они помогают вам достичь его". Госсекретарь США отметил, в частности, усилия Польши, способствующей передаче почти всей помощи, и прилагающей усилия Чехии для закупки снарядов для ВСУ. Кроме того, он упомянул Великобританию с ее недавним объявлением о многолетнем пакете помощи, Австралии, которая обязалась поддержать украинскую ПВО, и другие страны.

"За вами стоит действительно глобальная коалиция, которая состоит из стран, рассматривающих вашу безопасность и, в свою очередь, европейскую безопасность как собственный основной интерес безопасности", – сказал он.

Блинкен подчеркнул, что обсудил в Киеве стратегический успех Украины – свободной, преуспевающей, безопасной демократии, полностью интегрированной в евроатлантическое сообщество, которая сама контролирует собственную судьбу.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен 14 мая прибыл в Киев в рамках первого визита в Украину высокопоставленного чиновника США после того, как в прошлом месяце Конгресс принял пакет военной помощи стране на 61 миллиард долларов, который долго откладывался.

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