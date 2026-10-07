"Вы не спрячетесь за приказами": Буданов обратился к российским пилотам, которые атаковали жилые дома

Последствия российского нападения 7 октября

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Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов обратился к российским пилотам, которые запускают ракеты по жилым домам в Украине, заявив, что они не смогут избежать ответственности, оправдываясь полученными приказами.

Об этом Буданов написал в своем Telegram-канале после очередного массированного комбинированного удара России по украинским городам.

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Буданов подчеркнул, что российские удары привели к попаданиям в жилые дома.

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В частности, российская ракета разрушила часть многоквартирного дома в Прилуках, где под завалами оказались взрослые и дети.

На момент публикации сообщения, по данным главы ОП, в Прилуках погибли 18 человек, среди них четверо детей. Еще 55 человек получили ранения, в том числе семеро детей. Спасатели продолжали разбирать обрушенные конструкции.

Буданов также сообщил о погибших и пострадавших в Киеве, Кременчуге и других украинских городах.

Кроме того, глава Офиса президента обратился непосредственно к российским пилотам, которые осуществляли боевые запуски по жилым кварталам.

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«Вы не сможете спрятаться за приказами», — заявил Буданов.

Таким образом он дал понять, что непосредственные исполнители ударов по гражданским объектам не смогут избежать ответственности за свои действия, даже если будут ссылаться на приказы командования.

Глава ОП также обратился к тем, кто продолжает наблюдать за преступлениями России и в то же время рассчитывает на возможность сотрудничества с Москвой.

Буданов выразил сомнение в целесообразности поиска «бизнес-перспектив» на фоне разрушенных российскими ударами украинских домов.

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Он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших и поблагодарил всех, кто помогает Украине противостоять российской агрессии.

Напомним, что российские войска нанесли массированный удар с использованием ракет «Циркон», баллистических ракет и более сотни дронов по семи областям Украины, что привело к гибели мирных жителей в Киеве, Прилуках, Кременчуге и в Кировоградской области.

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