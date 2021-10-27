"Вы никто": "мажор", совершивший в Харькове кровавое ДТП, ранее стрелял в супермаркете в людей, — соцсети

"Вы никто": "мажор", совершивший в Харькове кровавое ДТП, ранее стрелял в супермаркете в людей, — соцсети

По данным соцсетей, подросток в 2019 году стрелял в 19-летнего парня и его 39-летнюю мать.

Подросток, совершивший в Харькове жуткое ДТП, по данным социальных сетей, в 2019 году устроил стрельбу в одном из харьковских супермаркетов. Он тогда ранил 19-летнего парня и его 39-летнюю мать.

Как рассказывал тогда изданию kh.vgorode.ua один из пострадавших Владислав В., подросток оскорблял его 14-летнюю сестру, а когда родственники решили поговорить с парнем – он стрелял в них из пневматического оружия.

"Он говорил, что мы никто и он "посадит нас", что мы еще заплатим ему. Когда я подошел к нему, он говорил о своем "высоком положении" и о том, что его куртка стоит больше, чем моя семья. Когда мы спускались эскалатором, он начал стрелять", – рассказывал в 2019 году Владислав В.

Тогда из-за стрельбы потерпевшим сделали операцию, а в полиции по этому факту открыли производство по ч. 4 ст. 296 УКУ.

Уже тогда потерпевший рассказывал местным СМИ, что он боится, что дело могут просто закрыть.

Сейчас в полиции официально не подтверждают, что смертельное ДТП устроил тот самый "мажор", который в 2019 году стрелял в людей. Также там не называют имя водителя. Однако по данным соцсетей, подростка зовут Николай. И он причастен к обоим инцидентам.

Напомним, в Харькове вечером 26 октября произошло серьезное ДТП на перекрестке улицы Одесской и проспекта Героев Сталинграда. Там водитель легковушки на огромной скорости пытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора и влетел в другой автомобиль. В результате чего на месте погиб мужчина, еще три человека попали в больницу с травмами разной степени тяжести.

В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet Aveo погиб на месте, трое пассажиров Infiniti — двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка — с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Согласно санкции статьи 16-летнему водителю грозит до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого. Следственные действия продолжаются.

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